Sporting - Alverca, 22:15, LIVE VIDEO. Campioana vrea să urce pe primul loc. Programul etapei din Liga Portugal - Antena Sport

Meciul Sporting – Alverca e în direct în AntenaPLAY vineri, de la ora 22:15. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Înaintea acestui meci, campioana Sporting e pe locul 2 în campionat, cu 22 de puncte, la 3 puncte în spatele liderului FC Porto. Cu o victorie Sporting va trece provizoriu pe primul loc, până la derby-ul dintre FC Porto şi Braga.
Sporting – Alverca LIVE VIDEO
Echipele de start:
Sporting (4-2-3-1): Rui Silva – Ivan Fresneda, Diomande, Inacio, Maximiliano Araujo – Hjulmand, Simoes – Catamo, Trincao, Pedro Goncalves – Luis Suarez
Alverca (3-4-3): Gomes – Meupiyou, Gomez, Naves – Chissumba, Amorim, Abdulai, Touaizi – Lincoln, Marko Milovanovic, Figueiredo
Programul etapei a 10-a din Liga Portugal
Vineri
Sporting – Alverca, 22:15
Sâmbătă
Nacional – Famalicao, 17:30
Rio Ave – Estoril, 20:00
Casa Pia – Estrela Amadora, 20:00
Guimaraes – Benfica, 22:30
Duminică
AVS – Tondela, 17:30
Arouca – Moreirense 20:00
Porto – Braga, 22:30
Luni
Gil Vicente – Santa Clara, 22:45
