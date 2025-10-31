Închide meniul
Sporting - Alverca, 22:15, LIVE VIDEO. Campioana vrea să urce pe primul loc. Programul etapei din Liga Portugal - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Sporting – Alverca, 22:15, LIVE VIDEO. Campioana vrea să urce pe primul loc. Programul etapei din Liga Portugal

Sporting – Alverca, 22:15, LIVE VIDEO. Campioana vrea să urce pe primul loc. Programul etapei din Liga Portugal

Publicat: 31 octombrie 2025, 21:28

Sporting – Alverca, 22:15, LIVE VIDEO. Campioana vrea să urce pe primul loc. Programul etapei din Liga Portugal

Jucătorii lui Sporting / Profimedia Images

Meciul Sporting – Alverca e în direct în AntenaPLAY vineri, de la ora 22:15. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Înaintea acestui meci, campioana Sporting e pe locul 2 în campionat, cu 22 de puncte, la 3 puncte în spatele liderului FC Porto. Cu o victorie Sporting va trece provizoriu pe primul loc, până la derby-ul dintre FC Porto şi Braga.

Sporting – Alverca LIVE VIDEO

Echipele de start:

Sporting (4-2-3-1): Rui Silva – Ivan Fresneda, Diomande, Inacio, Maximiliano Araujo – Hjulmand, Simoes – Catamo, Trincao, Pedro Goncalves – Luis Suarez

Alverca (3-4-3): Gomes – Meupiyou, Gomez, Naves – Chissumba, Amorim, Abdulai, Touaizi – Lincoln, Marko Milovanovic, Figueiredo

Programul etapei a 10-a din Liga Portugal

Vineri

Sporting – Alverca, 22:15

Sâmbătă

Nacional – Famalicao, 17:30

Rio Ave – Estoril, 20:00

Casa Pia – Estrela Amadora, 20:00

Guimaraes – Benfica, 22:30

Duminică

AVS – Tondela, 17:30

Arouca – Moreirense 20:00

Porto – Braga, 22:30

Luni

Gil Vicente – Santa Clara, 22:45

