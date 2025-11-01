Elias Charalambous l-a remarcat după 2-0 cu U Cluj: „Suntem fericiți că se descurcă bine” - Antena Sport

Închide meniul
Elias Charalambous l-a remarcat după 2-0 cu U Cluj: „Suntem fericiți că se descurcă bine”

Daniel Işvanca Publicat: 1 noiembrie 2025, 23:26

Elias Charalambous / SPORT PICTURES

FCSB și-a continuat forma bună din ultima săptămână și s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 15 a Ligii 1.

Formația antrenată de Elias Charalambous a controlat disputa de pe Cluj Arena în totalitate, având de partea sa și omul în plus, după ce Alessandro Murgia a fost eliminat.

Elias Charalambous, după 2-0 cu U Cluj: „Știm calea”

Elias Charalambous a vorbit după finalul partidei dintre Universitatea Cluj și FCSB, iar antrenorul roș-albaștrilor a avut numai cuvinte de laudă pentru Ionuț Cercel, acesta evoluând în centrul apărării alături de Ngezana.

Antrenorul campioanei României a apreciat evoluția întregii echipe și a vorbit atât despre șansele la play-off, cât și despre deplasarea din Elveția, din UEFA Europa League.

„A fost foarte important pentru noi să câștigăm acest meci. Cred că din primul până în ultimul minut am controlat meciul. La fel ca în ultimele săptămâni, ne-am impus ritmul, am jucat rapid și am avut un meci bun astăzi. Am luat cele 3 puncte și trebuie să continuăm așa. 

Știm calea, trebuie să continuăm să jucăm așa ca să luăm puncte și să recuperăm cât mai repede posibil. E foarte important în fotbal să păstrezi poarta intactă. Meciul trecut cu UTA, meciul acesta am reușit să nu luăm gol. Ai șanse mai mari să câștigi când nu iei gol. Nu e vorba doar de linia de fund, ci de echipă”.

Elias Charalambous: „Trebuie să recuperăm punctele pierdute”

„E bine că avem un lot numeros. Sunt multe meciuri, mai ales acum. Jucăm multe meciuri din 3 în 3 zile, așa că e nevoie de toți jucătorii. Partea bună e că toți jucătorii de care avem nevoie sunt într-o formă bună.

Pentru Cercel suntem foarte fericiți, în special pentru că e un jucător tânăr. Suntem fericiți că se descurcă bine, mai ales acum că este fundaș central, poziție unde avem probleme. Sper să continue jocul bun. 

(n.r. de play-off)  Încet-încet trebuie să recuperăm punctele pierdute la început. Asta încercăm să facem. Le mulțumesc fanilor că au venit și ne-au susținut, sper să-i facem fericiți săptămână de săptămână.

(n.r. de Basel) La acest nivel toate meciurile sunt dificile. Am văzut-o pe Basel jucând anul acesta, este o echipă bună. Dar vom merge acolo să jucăm. Am arătat că în Europa puteam face lucruri bune și sper să o facem și în acest meci”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

Comentarii


