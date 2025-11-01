Elias Charalambous l-a remarcat după 2-0 cu U Cluj: „Suntem fericiți că se descurcă bine” - Antena Sport

FCSB și-a continuat forma bună din ultima săptămână și s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 15 a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația antrenată de Elias Charalambous a controlat disputa de pe Cluj Arena în totalitate, având de partea sa și omul în plus, după ce Alessandro Murgia a fost eliminat.

Elias Charalambous, după 2-0 cu U Cluj: „Știm calea”

Elias Charalambous a vorbit după finalul partidei dintre Universitatea Cluj și FCSB, iar antrenorul roș-albaștrilor a avut numai cuvinte de laudă pentru Ionuț Cercel, acesta evoluând în centrul apărării alături de Ngezana.

Antrenorul campioanei României a apreciat evoluția întregii echipe și a vorbit atât despre șansele la play-off, cât și despre deplasarea din Elveția, din UEFA Europa League.

„A fost foarte important pentru noi să câștigăm acest meci. Cred că din primul până în ultimul minut am controlat meciul. La fel ca în ultimele săptămâni, ne-am impus ritmul, am jucat rapid și am avut un meci bun astăzi. Am luat cele 3 puncte și trebuie să continuăm așa.