Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului - Antena Sport

Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase. După ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului, imediat după victoria campioanei cu UTA, scor 4-0, impresarul a oferit o reacţie scurtă.

Concret, Giovanni Becali nu a vrut să comenteze prea mult declaraţiile oferite de Florin Tănase. El s-a rezumat să-l îndemne pe acesta să joace fotbal.

“Nu mă interesează pe mine ce a zis Tănase. El trebuie să joace fotbal”, a declarat Giovanni Becali, conform iamsport.ro.

Florin Tănase s-a “aprins” după ce a fost numit de Giovanni Becali ca fiind “sifonul lui Gigi Becali”. Mijlocaşul nu s-a ferit şi i-a adresat cuvinte grele impresarului.

„Giovanni Becali? Mi-e milă de el, săracul. A decăzut atât de mult. E clar, ești angajat la un podcast și trebuie să iei un salariu, dar să vii și să etichetezi așa niște persoane, să spui niște invenții… Nu mă așteptam, mai ales de la dânsul. El nu are de unde să știe ce discuții am eu cu nea Gigi.