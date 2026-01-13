Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: "E fotbalist de fotbalist" - Antena Sport

Gigi Becali caută un mijlocaş de valuare după despărţirea de Adrian Şut, cel care a ajuns la Al-Ain pentru 1.5 milioane de euro.
Conform spuselor patronului, Mihai Stoica a fost mandatat să puna azi pe masă contractul pentru a aduce un mijlocaş central de mare valoare, a cărui identitate nu a fost însă dezvăluită.
Gigi Becali aduce un mijlocaş la FCSB
„Eu am spus că ori iau marfă bună, ori nu iau deloc. A vorbit MM aseară cu un mijlocaș foarte, foarte bun. A făcut conferință cu doi impresari și cu jucătorul. Au vorbit ei patru și astăzi trimit contractul pe care băiatul îl vrea.
Dacă este convenabil, zicem ok, dacă nu, trimitem și noi o contraofertă. Să vedem. Altceva nu prea văd să luăm. Nu am găsit jucători buni. A crescut piața la fotbal, nu mai poți lua jucători buni.
În Polonia și Portugalia au crescut prețurile. Au și ei bani. E mai greu. Polonezii cumpără ce e mai bun. Doar să crești cumva. Am găsit unul bun. Să vedem astăzi dacă ne convine. Este un număr 6. MM mi-a zis că este chiar bun. A spus că acesta este fotbalist de fotbalist”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.
Adrian Șut, mesaj de “adio” după plecarea de la FCSB
Adrian Șut a venit pe rețelele sociale cu o scrisoare de rămas-bun pentru FCSB, echipă de la care a plecat în această iarnă în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain. După ce a fost prezentat sâmbătă la noua sa echipă, mijlocașul de 26 de ani a ținut să mulțumească echipei la care a petrecut cinci ani și jumătate din cariera sa.
“Unul dintre campioni pleacă. A venit momentul să-mi iau rămas-bun. După 5 ani și jumătate, a venit momentul unui rămas-bun care doare mai mult decât pot explica în cuvinte.
Am ajuns la FCSB copil, cu vise mari, cu ochii plini de speranță și cu dorința curată de a juca pentru echipa pe care o iubeam din copilărie. Aici am crescut, aici m-am format și tot aici am învățat ce înseamnă sacrificiul, presiunea și onoarea de a purta acest tricou”, a spus Şut.
Cu două titluri și două Supercupe în palmares, Șut a adunat 212 meciuri pentru FCSB, perioadă în care a marcat 16 goluri și a oferit 14 pase decisive.
- Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Ce jucători sunt “indispensabili”
- A plecat de la Rapid. Transferul a fost anunţat oficial
- Transfer făcut de Gigi Becali la FCSB la insistenţele lui Sorin Cârţu
- O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga
- Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…”