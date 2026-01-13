Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: "E fotbalist de fotbalist" - Antena Sport

Gigi Becali caută un mijlocaş de valuare după despărţirea de Adrian Şut, cel care a ajuns la Al-Ain pentru 1.5 milioane de euro.

Conform spuselor patronului, Mihai Stoica a fost mandatat să puna azi pe masă contractul pentru a aduce un mijlocaş central de mare valoare, a cărui identitate nu a fost însă dezvăluită.

Gigi Becali aduce un mijlocaş la FCSB

„Eu am spus că ori iau marfă bună, ori nu iau deloc. A vorbit MM aseară cu un mijlocaș foarte, foarte bun. A făcut conferință cu doi impresari și cu jucătorul. Au vorbit ei patru și astăzi trimit contractul pe care băiatul îl vrea.

Dacă este convenabil, zicem ok, dacă nu, trimitem și noi o contraofertă. Să vedem. Altceva nu prea văd să luăm. Nu am găsit jucători buni. A crescut piața la fotbal, nu mai poți lua jucători buni.

În Polonia și Portugalia au crescut prețurile. Au și ei bani. E mai greu. Polonezii cumpără ce e mai bun. Doar să crești cumva. Am găsit unul bun. Să vedem astăzi dacă ne convine. Este un număr 6. MM mi-a zis că este chiar bun. A spus că acesta este fotbalist de fotbalist”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.