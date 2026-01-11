Adrian Șut, mesaj de "adio" după plecarea de la FCSB: "Doare mai mult decât pot explica în cuvinte" - Antena Sport

Adrian Șut a venit pe rețelele sociale cu o scrisoare de rămas-bun pentru FCSB, echipă de la care a plecat în această iarnă în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain. După ce a fost prezentat sâmbătă la noua sa echipă, mijlocașul de 26 de ani a ținut să mulțumească echipei la care a petrecut cinci ani și jumătate din cariera sa.

Adrian Șut, unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB din ultimii ani, s-a transferat în străinătate după ce Al-Ain a plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l aduce în Golf. La o zi distanță după ce a fost prezentat oficial la echipa la care va încasa un milion de euro pe sezon, mijlocașul a venit cu un mesaj emoționant pe rețelele sociale dedicat fostei sale formații.

Mesajul lui Adrian Șut pentru FCSB

Fotbalistul de 26 de ani a vorbit la superlativ despre echipa unde a ajuns în 2020 de la Academica Clinceni și s-a declarat mândru că a purtat tricoul roș-albastru. În finalul scrisorii, Șut le-a urat foștilor săi coechipieri să câștige un nou titlu de campioni.

“Unul dintre campioni pleacă. A venit momentul să-mi iau rămas-bun. După 5 ani și jumătate, a venit momentul unui rămas-bun care doare mai mult decât pot explica în cuvinte.

Am ajuns la FCSB copil, cu vise mari, cu ochii plini de speranță și cu dorința curată de a juca pentru echipa pe care o iubeam din copilărie. Aici am crescut, aici m-am format și tot aici am învățat ce înseamnă sacrificiul, presiunea și onoarea de a purta acest tricou.