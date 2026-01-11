Adrian Șut, mesaj de "adio" după plecarea de la FCSB: "Doare mai mult decât pot explica în cuvinte" - Antena Sport

Adrian Șut a venit pe rețelele sociale cu o scrisoare de rămas-bun pentru FCSB, echipă de la care a plecat în această iarnă în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain. După ce a fost prezentat sâmbătă la noua sa echipă, mijlocașul de 26 de ani a ținut să mulțumească echipei la care a petrecut cinci ani și jumătate din cariera sa.
Adrian Șut, unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB din ultimii ani, s-a transferat în străinătate după ce Al-Ain a plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l aduce în Golf. La o zi distanță după ce a fost prezentat oficial la echipa la care va încasa un milion de euro pe sezon, mijlocașul a venit cu un mesaj emoționant pe rețelele sociale dedicat fostei sale formații.
Mesajul lui Adrian Șut pentru FCSB
Fotbalistul de 26 de ani a vorbit la superlativ despre echipa unde a ajuns în 2020 de la Academica Clinceni și s-a declarat mândru că a purtat tricoul roș-albastru. În finalul scrisorii, Șut le-a urat foștilor săi coechipieri să câștige un nou titlu de campioni.
“Unul dintre campioni pleacă. A venit momentul să-mi iau rămas-bun. După 5 ani și jumătate, a venit momentul unui rămas-bun care doare mai mult decât pot explica în cuvinte.
Am ajuns la FCSB copil, cu vise mari, cu ochii plini de speranță și cu dorința curată de a juca pentru echipa pe care o iubeam din copilărie. Aici am crescut, aici m-am format și tot aici am învățat ce înseamnă sacrificiul, presiunea și onoarea de a purta acest tricou.
FCSB nu a fost niciodată doar un club pentru mine. A fost casa mea. A fost familia mea. A fost locul unde am devenit bărbat, unde am căzut și m-am ridicat, unde am luptat, am visat și am simțit ce înseamnă să joci cu inima pentru niște culori.
Trăirile de aici m-au definit ca fotbalist și ca om și vor rămâne pentru totdeauna adânc întipărite în sufletul meu. Plec cu capul sus, cu respect, recunoștință și o dragoste sinceră pentru acest club. Indiferent unde mă va purta drumul, legătura creată aici nu se va rupe niciodată.
Pentru că, oriunde aș fi, voi rămâne mereu unul dintre voi — un suporter care va trăi fiecare bucurie și fiecare luptă a FCSB-ului cu aceeași emoție. A fost o onoare și o mândrie imensă să port banderola de căpitan a acestei echipe și să reprezint vestiarul, clubul și suporterii pe teren.
Este o responsabilitate pe care o voi purta mereu în suflet. Îmi doresc din tot sufletul ca finalul să ne găsească bucuroși, uniți, sărbătorind titlul 29, pentru că FCSB și suporterii ei merită mereu să fie în vârf. Nu spun adio. Spun mulțumesc pentru tot“, a transmis Adrian Șut pe rețelele sociale.
Cu două titluri și două Supercupe în palmares, Șut a adunat 212 meciuri pentru FCSB, perioadă în care a marcat 16 goluri și a oferit 14 pase decisive.
