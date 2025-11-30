Ştefan Târnovanu, o nouă gafă! A comis penalty în Farul - FCSB şi a cerut imediat intervenţia VAR - Antena Sport

Ştefan Târnovanu a comis penalty-ul din care Farul Constanţa a redus din diferenţă în meciul cu FCSB, din etapa cu numărul 18 a Ligii 1. După un început foarte bun al roş-albaştrilor, graţie golurilor marcate de Adrian Şut şi David Miculescu, Ionuţ Larie a marcat de la punctul cu var.
În minutul 34, Tănasă a urmărit o minge deviată în careul roş-albaştrilor, moment în care a fost doborât de portarul celor de la FCSB. Imediat, arbitrul Rareş Vidican a fluierat penalty.
Ştefan Târnovanu a comis penalty în Farul – FCSB
Calm, Ştefan Târnovanu s-a ridicat şi a făcut semnul VAR către arbitru, învăţând din greşelile din trecut, când vine vorba despre proteste. Chiar dacă portarul roş-albaştrilor părea convins că are dreptate, Vidican nu a fost chemat de Sebastian Colţescu la monitorul VAR, iar decizia din teren a rămas. Ionuţ Larie a fost cel care a transformat penalty-ul, spre nemulţumirea lui Ştefan Târnovanu, care nu a avut dreptate nici de data aceasta.
În urmă cu câteva săptămâni, Ştefan Târnovanu a fost eliminat în meciul dintre Basel şi FCSB din grupa principală Europa League, după ce a făcut henţ în afara careului. La fel de convins şi atunci, făcând semnul VAR, portarul campioanei României nu a avut dreptate.
Ştefan Târnovanu nu are amintiri prea plăcute din meciurile cu Farul Cosntanţa. În meciul tur, câştigat de marinari pe Ghencea, scor 2-1, Ştefan Târnovanu a fost eliminat după ce a înjurat în direcţia arbitrului George Găman, cel care i-a arătat în primă fază cartonaşul galben, după care i-a dat roşu direct.
Echipele de start în Farul Constanţa – FCSB
- FARUL: Buzbuchi – D. Sîrbu, Larie, Țîru, C. Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă
Rezerve: R. Munteanu, Maftei, Duțu, Pellegrini, Furtado, Dican, nikolov, G. Iancu, Banu, Sima, Vojtus, Markovic
Absenți: I. Cojocaru, I. Doicaru
Antrenor: Ianis Zicu
- FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic – F. Tănase, Șut – Cisotti, Olaru, M. Toma – Miculescu
Rezerve: Zima, M. Udrea – V. Crețu, Dăncuș, Edjouma, Politic, Chiricheș, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, A. Stoian, Thiam
Absenți: M. Popescu, I. Cercel, Al. Stoian, V. Chiricheș, Dawa, D. Alibec
Antrenor: Elias Charalambous
