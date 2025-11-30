Ştefan Târnovanu, o nouă gafă! A comis penalty în Farul - FCSB şi a cerut imediat intervenţia VAR - Antena Sport

Ştefan Târnovanu a comis penalty-ul din care Farul Constanţa a redus din diferenţă în meciul cu FCSB, din etapa cu numărul 18 a Ligii 1. După un început foarte bun al roş-albaştrilor, graţie golurilor marcate de Adrian Şut şi David Miculescu, Ionuţ Larie a marcat de la punctul cu var.

În minutul 34, Tănasă a urmărit o minge deviată în careul roş-albaştrilor, moment în care a fost doborât de portarul celor de la FCSB. Imediat, arbitrul Rareş Vidican a fluierat penalty.

Ştefan Târnovanu a comis penalty în Farul – FCSB

Calm, Ştefan Târnovanu s-a ridicat şi a făcut semnul VAR către arbitru, învăţând din greşelile din trecut, când vine vorba despre proteste. Chiar dacă portarul roş-albaştrilor părea convins că are dreptate, Vidican nu a fost chemat de Sebastian Colţescu la monitorul VAR, iar decizia din teren a rămas. Ionuţ Larie a fost cel care a transformat penalty-ul, spre nemulţumirea lui Ştefan Târnovanu, care nu a avut dreptate nici de data aceasta.

În urmă cu câteva săptămâni, Ştefan Târnovanu a fost eliminat în meciul dintre Basel şi FCSB din grupa principală Europa League, după ce a făcut henţ în afara careului. La fel de convins şi atunci, făcând semnul VAR, portarul campioanei României nu a avut dreptate.

Ştefan Târnovanu nu are amintiri prea plăcute din meciurile cu Farul Cosntanţa. În meciul tur, câştigat de marinari pe Ghencea, scor 2-1, Ştefan Târnovanu a fost eliminat după ce a înjurat în direcţia arbitrului George Găman, cel care i-a arătat în primă fază cartonaşul galben, după care i-a dat roşu direct.