Gigi Becali, detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB. Ce a spus despre Denis Alibec: „Trebuie să sufere” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că nu a pus ochii pe niciun alt jucător și îl așteaptă pe teren pe Denis Alibec.
Gigi Becali a transmis că în cazul în care atacantul transferat în această vară nu se va reface în următoarea perioadă, va lua în calcul varianta unui alt transfer.
Gigi Becali, detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB
Totodată, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că Denis Alibec se recuperează în continuare, fiind motivat să dea totul pentru a reveni cât mai repede pe teren.
„Am înțeles că face separat cu cineva, nu știu ce kineto. A vorbit și cu familia și s-a hotărât că vrea să sufere orice. E un băiat cu bun simț, rușinos. M-a luat cu ‘nea Gigi, să fac, să dreg’, îi e jenă. Va suporta orice pentru că vrea să joace.
E și orgolios, zicea ‘nu mă prindea nimeni și acum au început să mă prindă toți’. Îi face cu cuțitele. Trebuie să te gândești că am dat o grămadă de bani pe tine, trebuie să ai conștiință. El costă cu totul, la final, aproape de 600.000 de euro. Aștept de la el, că de-aia l-am luat.
O să vedem, mai avem timp să luăm un atacant. N-am pus ochii pe nimeni, vedem dacă poate el. Dacă poate el, nu are rost să luăm. El poate să joace joi, duminică. Îl băgăm duminică și vedem dacă poate sau nu poate. Dacă nu poate căutăm atacant, nu putem să stăm, n-avem cum”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Șapte schimbări în primul 11 de la FCSB pentru meciul cu Aberdeen
Gigi Becali a anunțat că se vor realiza șapte schimbări în primul 11 al FCSB-ului, pentru confruntarea cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit că marea dilemă o reprezintă Darius Olaru.
„Să vedem, dacă nu joacă, îl schimbăm după prima repriză. Dar el trebuie să îşi revină, este jucător esenţial în echipa asta. La mine la echipă nu există timp, eu am altă concepţie. Probabil că greşesc, dar nu are timp FCSB să facă experienţe. Nici dacă îl cheamă Olaru şi nici Messi. Echipa nu are timp de nimeni. Nu se sacrifică echipa pentru jucător, jucătorul se sacrifică pentru echipă. Asta e filosofia.