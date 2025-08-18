Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB. Ce a spus despre Denis Alibec: „Trebuie să sufere” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB. Ce a spus despre Denis Alibec: „Trebuie să sufere”

Gigi Becali, detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB. Ce a spus despre Denis Alibec: „Trebuie să sufere”

Publicat: 18 august 2025, 13:51

Comentarii
Gigi Becali, detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB. Ce a spus despre Denis Alibec: Trebuie să sufere”

Gigi Becali, în timpul unui interviu. FOTO: AntenaSport.

Gigi Becali a oferit detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că nu a pus ochii pe niciun alt jucător și îl așteaptă pe teren pe Denis Alibec.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a transmis că în cazul în care atacantul transferat în această vară nu se va reface în următoarea perioadă, va lua în calcul varianta unui alt transfer.  

Gigi Becali, detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB 

Totodată, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că Denis Alibec se recuperează în continuare, fiind motivat să dea totul pentru a reveni cât mai repede pe teren.  

„Am înțeles că face separat cu cineva, nu știu ce kineto. A vorbit și cu familia și s-a hotărât că vrea să sufere orice. E un băiat cu bun simț, rușinos. M-a luat cu ‘nea Gigi, să fac, să dreg’, îi e jenă. Va suporta orice pentru că vrea să joace. 

E și orgolios, zicea ‘nu mă prindea nimeni și acum au început să mă prindă toți’. Îi face cu cuțitele. Trebuie să te gândești că am dat o grămadă de bani pe tine, trebuie să ai conștiință. El costă cu totul, la final, aproape de 600.000 de euro. Aștept de la el, că de-aia l-am luat. 

Reclamă
Reclamă

O să vedem, mai avem timp să luăm un atacant. N-am pus ochii pe nimeni, vedem dacă poate el. Dacă poate el, nu are rost să luăm. El poate să joace joi, duminică. Îl băgăm duminică și vedem dacă poate sau nu poate. Dacă nu poate căutăm atacant, nu putem să stăm, n-avem cum”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. 

Șapte schimbări în primul 11 de la FCSB pentru meciul cu Aberdeen 

Gigi Becali a anunțat că se vor realiza șapte schimbări în primul 11 al FCSB-ului, pentru confruntarea cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit că marea dilemă o reprezintă Darius Olaru.  

Să vedem, dacă nu joacă, îl schimbăm după prima repriză. Dar el trebuie să îşi revină, este jucător esenţial în echipa asta. La mine la echipă nu există timp, eu am altă concepţie. Probabil că greşesc, dar nu are timp FCSB să facă experienţe. Nici dacă îl cheamă Olaru şi nici Messi. Echipa nu are timp de nimeni. Nu se sacrifică echipa pentru jucător, jucătorul se sacrifică pentru echipă. Asta e filosofia.  

Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"
Reclamă

Dacă Chiricheş e bine, va juca cu unu. Baba mi-a plăcut mult aseară. Lixandru nu poate, îl protejăm, nu poate să joace la 3 zile. Mai e Olaru, să decidă ei când joacă, în prima sau a doua repriză. Cisotti, Bîrligea şi David Miculescu. Şi dacă e bine fizic, joacă Şut, cu siguranţă. Şi Radunovic şi Creţu  

Eu n-am niciun fel de emoţie. Atâta timp cât eşti deja în competiţie calificat, nu mai ai emoţii”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Observator
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
15:28
Individul care a folosit injurii rasiste la adresa lui Semenyo a primit interdicţie pe stadioane
15:13
„Cadoul” primit de Oscar Piastri din partea organizatorilor Marelui Premiu al Australiei: „Pare ireal”
14:36
Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst”
14:31
Bernadette Szocs – Charlotte Lutz LIVE VIDEO (19:35). Bernie debutează pe tabloul de simplu la Europe Smash
14:26
Începe lupta pentru milionul de euro! Cum arată tabloul probei de dublu mixt de la US Open 2025
13:34
Ce s-ar mai putea schimba în Formula 1? Analiza lui Adrian Georgescu
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 4 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 5 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului 6 Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”