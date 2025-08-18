Gigi Becali, detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB. Ce a spus despre Denis Alibec: „Trebuie să sufere” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că nu a pus ochii pe niciun alt jucător și îl așteaptă pe teren pe Denis Alibec.

Gigi Becali a transmis că în cazul în care atacantul transferat în această vară nu se va reface în următoarea perioadă, va lua în calcul varianta unui alt transfer.

Gigi Becali, detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB

Totodată, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că Denis Alibec se recuperează în continuare, fiind motivat să dea totul pentru a reveni cât mai repede pe teren.

„Am înțeles că face separat cu cineva, nu știu ce kineto. A vorbit și cu familia și s-a hotărât că vrea să sufere orice. E un băiat cu bun simț, rușinos. M-a luat cu ‘nea Gigi, să fac, să dreg’, îi e jenă. Va suporta orice pentru că vrea să joace.

E și orgolios, zicea ‘nu mă prindea nimeni și acum au început să mă prindă toți’. Îi face cu cuțitele. Trebuie să te gândești că am dat o grămadă de bani pe tine, trebuie să ai conștiință. El costă cu totul, la final, aproape de 600.000 de euro. Aștept de la el, că de-aia l-am luat.