Gigi Becali, discurs războinic după FCSB - Botoșani 2-1: „Am distrus adversarul” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, discurs războinic după FCSB – Botoșani 2-1: „Am distrus adversarul”

Daniel Işvanca Publicat: 5 februarie 2026, 22:45

FCSB a făcut un pas important către calificarea în play-off, după succesul obținut pe Arena Națională contra celor de la FC Botoșani, scor 2-1, în ultimul meci al etapei cu numărul 25 din Liga 1.

Campioana României a dat peste un portar al oaspeților în mare formă, dar a găsit în cele din urmă drumul spre victorie, grație reușitei căpitanului Darius Olaru.

Gigi Becali, convins că FCSB se va califica în play-off

FCSB s-a apropiat de zona de play-off după victoria cu FC Botoșani, dar campioana României a suferit pentru a obține cele trei puncte. Anestis le-a scos peri albi jucătorilor lui Elias Charalambous cu intervențiile sale.

După fluierul final, Gigi Becali a vorbit despre meci și s-a declarat încântat de evoluția echipei. Patronul roș-albaștrilor a transmis că în acest moment este sigur de faptul că FCSB va juca în play-off.

„Asta înseamnă să fii fotbalist, să dai război. Am jucat cu o echipă care era pe primele locuri, nu le-am dat nicio șansă. Dacă numărăm ocaziile, trebuia să fie vreo 7-1. Mă bucură faptul că am văzut o echipă puternică, care are reacție. În primele zece minute, nu mi-a plăcut cum am jucat, după am luat controlul asupra jocului și am distrus adversarul. Eu așa am văzut, poate voi nu. Ei au o echipă bunicică, dar cu jocul nostru rapid nu poate să ne stea nimeni în cale.

Acum suntem la mâna noastră, joacă între ele, dacă e egal, e bine pentru noi, dacă una câștigă, tot e bine pentru noi. Joacă și U Cluj cu CFR, UTA cu Oțelul. N-am nicio problemă, nu mai am emoții pentru play-off, doar emoții de ghinion, atât”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

