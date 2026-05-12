Reacția lui Pep Guardiola, după momentul controversat care aproape o face pe Arsenal campioană: „Toată lumea știe!”

Pep Guardiola este în pericol să rateze titlul de campion cu Manchester City pentru al doilea an consecutiv. Lucru care nu i s-a mai întâmplat până acum în carieră. După ce Liverpool i-a luat fața sezonul trecut, acum Arsenal este mare favorită după victoria din ultima etapă cu West Ham, 1-0 pentru „tunari”.

Man City are în acest moment 5 puncte sub Arsenal, însă cu un meci mai puțin disputat. Restanța contra celor de la Crystal Palace se va disputa miercuri.

Guardiola a refuzat să comenteze controversa

Victoria lui Arsenal cu West Ham a venit însă după un moment controversat. În prelungirile partidei, reușita lui Callum Wilson a fost anulată pentru un fault la portar. La conferința de presă de dinaintea meciului cu Palace, Guardiola a fost întrebat despre acel moment.

„Este o întrebare pentru arbitri, este decizia lor. VAR există de mulți ani, nu doar de weekendul trecut. Ne adaptăm, știm asta, toată lumea știe” a declarat Pep Guardiola.

Guardiola a fost apoi întrebat dacă această decizie i-a afectat pe jucătorii săi: „Nu i-am văzut pe jucători, le-am dat o zi liberă. Acum e doar Crystal Palace. Ce nu poți controla, trebuie să uiți. Crystal Palace” a mai spus Guardiola.