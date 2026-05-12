Reacția lui Pep Guardiola, după momentul controversat care aproape o face pe Arsenal campioană: „Toată lumea știe!”

Sebastian Ujica Publicat: 12 mai 2026, 15:13

Pep Guardiola, în timpul unui meci la Manchester City/ Profimedia

Pep Guardiola este în pericol să rateze titlul de campion cu Manchester City pentru al doilea an consecutiv. Lucru care nu i s-a mai întâmplat până acum în carieră. După ce Liverpool i-a luat fața sezonul trecut, acum Arsenal este mare favorită după victoria din ultima etapă cu West Ham, 1-0 pentru „tunari”.

Man City are în acest moment 5 puncte sub Arsenal, însă cu un meci mai puțin disputat. Restanța contra celor de la Crystal Palace se va disputa miercuri.

Guardiola a refuzat să comenteze controversa

Victoria lui Arsenal cu West Ham a venit însă după un moment controversat. În prelungirile partidei, reușita lui Callum Wilson a fost anulată pentru un fault la portar. La conferința de presă de dinaintea meciului cu Palace, Guardiola a fost întrebat despre acel moment.

„Este o întrebare pentru arbitri, este decizia lor. VAR există de mulți ani, nu doar de weekendul trecut. Ne adaptăm, știm asta, toată lumea știe” a declarat Pep Guardiola.

Guardiola a fost apoi întrebat dacă această decizie i-a afectat pe jucătorii săi: „Nu i-am văzut pe jucători, le-am dat o zi liberă. Acum e doar Crystal Palace. Ce nu poți controla, trebuie să uiți. Crystal Palace” a mai spus Guardiola.

În ultimele două etape, Manchester City joacă pe terenul lui Bournemouth și acasă cu Aston Villa, în timp ce Arsenal are meci acasă cu Burnley și, în ultima etapă, pe terenul lui Crystal Palace.

