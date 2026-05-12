Dinamo a înregistrat la OSIM noua siglă

Noua siglă de la Dinamo a reprezentat un subiect extrem de delicat în ultima perioadă. Din vara viitoare, clubul va renunța la logo-ul actual.

Suporterii au fost extrem de nemulțumiți că nu au fost consultați, iar cei din PCH și Peluza SUD au protestat la ultima partidă, cea din play-off, cu FC Argeș. Fanii nu au pătruns în incinta arenei, deranjați de noua siglă a clubului.

Cu toate că au anunțat într-un comunicat că vor ține cont de părerea fanilor, oficialii de la Dinamo și-au continuat demersul.

Astfel, Dinamo a depus la OSIM noua siglă a clubului, anunță golazo.

Potrivit lui Andrei Nicolescu, clubul din Stefan cel Mare nu mai poate folosi sigla tradițională, deoarece îi aparține lui Nicolae Badea. Pentru a participa în competiții europene, Dinamo trebuie să dețină în mod direct stema, siglele, mărcile și culorile oficiale ale clubului. Așadar, mai mult ca sigur – noua siglă, cea contestată de fani, va fi utilizată în competițiile europene.