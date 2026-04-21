Gigi Becali, după ce Chiricheș i-a spus că nu are “recunoștință”: “Gata, mă!”

Radu Constantin Publicat: 21 aprilie 2026, 8:14

Între Vlad Chiricheș și Gigi Becali a avut loc un dialog aprins de la distanță după meciul câștigat cu Farul Constanța. Primul care a atacat a fost Becali, apoi Chiricheș i-a dat replica spunând că nu are recunoștință. Într-o altă intervenție, latifundiarul i-a răspuns. I-a mulțumit pentru ce a făcut la FCSB, dar i-a spus că este momentul să se retragă.

“(n.r: despre ce a spus Vlad Chiricheş despre el) Am avut recunoştinţă şi am spus-o tot timpul. Am câştigat mulţi bani cu el, am luat 10 milioane de euro. Cred că a luat mai mult de 1 milion de euro de când este. A jucat 7,8, 10 meciuri, cât a jucat. Îi merită şi pe ăia pe toţi. Dar gata, mă!

Voi avea recunoştinţă toată viaţa şi îi mulţumesc. Asta nu înseamnă că dacă îţi port recunoştinţă toată viaţa, trebuie să ne nenoroceşti. Nu, tată. Te faci de râs! Te vede toată lumea. Nu te face, mă, de râs! Ai milioane. Trebuie să zică ‘Nu mai pot, gata!’. Dar dacă el nu zice aia e…

Până se mişcă el, vine baba cu colacii.

Nu mai poate! El oricum nu o să mai joace. Nu sunt supărat pe el. E greu de calificat, că e acolo, la mijlocul terenului, până se mişcă el, săracul…”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Observator
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Cum își completează veniturile fosta soție a lui Ilie Bolojan. Câți bani câștigă din meseria în care s-a specializat în ultimii ani
Fanatik.ro
Cum își completează veniturile fosta soție a lui Ilie Bolojan. Câți bani câștigă din meseria în care s-a specializat în ultimii ani
23:40 20 apr.

Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român”
23:33 20 apr.

Ce le-a spus Mirel Rădoi jucătorilor în vestiar, dezvăluirea lui Tănase: “Probabil așa i-a venit”
23:23 20 apr.

“Frate, vezi că arde baraca!” Stoican şi-a avertizat jucătorii după eşecul cu FCSB
23:13 20 apr.

Vlad Chiricheş, răspuns acid pentru Gigi Becali: „Poate să mă dea afară!”. Ce a spus de retragere
23:12 20 apr.

Întrebat despre plecarea de la FCSB, Mirel Rădoi a făcut show: “Chiar dacă nu am Bacalaureat şi par mai prostuţ”
22:58 20 apr.

Ștefan Târnovanu și-a făcut autocritica după greșelile din meciul cu Farul. Ce le-a transmis Mirel Rădoi în vestiar
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 5 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura” 6 O echipă din play-out nu a primit licenţa pentru Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea ClujDecizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj