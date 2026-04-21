Gigi Becali, după ce Chiricheș i-a spus că nu are “recunoștință”: “Gata, mă!”

Între Vlad Chiricheș și Gigi Becali a avut loc un dialog aprins de la distanță după meciul câștigat cu Farul Constanța. Primul care a atacat a fost Becali, apoi Chiricheș i-a dat replica spunând că nu are recunoștință. Într-o altă intervenție, latifundiarul i-a răspuns. I-a mulțumit pentru ce a făcut la FCSB, dar i-a spus că este momentul să se retragă.

“(n.r: despre ce a spus Vlad Chiricheş despre el) Am avut recunoştinţă şi am spus-o tot timpul. Am câştigat mulţi bani cu el, am luat 10 milioane de euro. Cred că a luat mai mult de 1 milion de euro de când este. A jucat 7,8, 10 meciuri, cât a jucat. Îi merită şi pe ăia pe toţi. Dar gata, mă!

Voi avea recunoştinţă toată viaţa şi îi mulţumesc. Asta nu înseamnă că dacă îţi port recunoştinţă toată viaţa, trebuie să ne nenoroceşti. Nu, tată. Te faci de râs! Te vede toată lumea. Nu te face, mă, de râs! Ai milioane. Trebuie să zică ‘Nu mai pot, gata!’. Dar dacă el nu zice aia e…

Până se mişcă el, vine baba cu colacii.

Nu mai poate! El oricum nu o să mai joace. Nu sunt supărat pe el. E greu de calificat, că e acolo, la mijlocul terenului, până se mişcă el, săracul…”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.