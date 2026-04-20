Vlad Chiricheş, răspuns acid pentru Gigi Becali: „Poate să mă dea afară!”. Ce a spus de retragere

Daniel Işvanca Publicat: 20 aprilie 2026, 23:13

Comentarii
Vlad Chiricheș / Sportpictures

Imediat după ce FCSB s-a impus cu scorul de 3-2 pe terenul celor de la Farul Constanța, Vlad Chiricheș a fost luat iarăși la țintă de patronul Gigi Becali, care l-a ironizat după ce a acuzat probleme medicale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Experimentatul fotbalist a avut un răspuns pe măsură la flash-interviu pentru finanțatorul roș-albaștrilor, ba mai mult, a vorbit chiar și despre momentul retragerii.

Vlad Chiricheș i-a dat peste nas lui Gigi Becali

Vlad Chiricheș nu a rămas dator după ce Gigi Becali l-a ironizat la finalul partidei cu Farul Constanța, iar experimentatul mijlocaș a avut un răspuns pe măsură pentru patronul celor de la FCSB.

Mai mult decât atât, Chiricheș a confirmat că a suferit o accidentare în partida de la Ovidiu și a transmis și când va lua în calcul retragerea din activitate.

„Am controlat jocul, doar că nu am reușit să fim periculoși în prima repriză. Am primit acel gol norocos, clar nu ne-a convenit, nu ne-am ridicat la cel mai bun nivel al nostru. Mister ne-a transmis să ridicăm nivelul și am reușit să facem o repriză a doua bună.

Reclamă
Reclamă

Echipa e pregătită de baraj, avem jucători valoroși, anul acesta nu am demonstrat-o în campionatul regulat, dar cred că echipa are un potențial foarte bun, se poate bate de la egal la egal cu orice echipă din play-off.

Am ceva la cvadriceps, vom vedea ce va fi. Sper să nu fie nimic serios la Miculescu, îl consulta doctorul. Sper să fie apt la următoarele etape. (n. r. despre critici) Ce e de spus? Am încercat să evit să mă gândesc la ce a declarat dânsul. Nu e plăcut pentru un jucător, dar cred că în general trebuie să iei de la meci la meci. Dacă ești bun, lumea se bucură, dacă nu, la revedere”.

„Nu mă gândesc la retragere”

„Asta face parte din trecutul meu, am jucat la un nivel bun, dar asta nu contează în prezent. Să vorbesc de o retragere? Nu mă gândesc la asta, îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere, încă mă bucur de fotbal, mi-e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că eu nu mai pot.

Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zileCarburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
Reclamă

Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament, e greu să îmi spună ce am de făcut. Poate să mă dea afară, eu mă bucur de antrenamente, de jocuri, cât a fost Mirel, s-a văzut că am fost acolo și mă bucur de asta. Să vedem, am citit și eu știrile”, a declarat Vlad Chiricheș, potrivit primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Observator
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Destinația misterioasă în care își petrece Simona Halep vacanța: ”Trăiască viața!”
Fanatik.ro
Destinația misterioasă în care își petrece Simona Halep vacanța: ”Trăiască viața!”
23:12

Întrebat despre plecarea de la FCSB, Mirel Rădoi a făcut show: “Chiar dacă nu am Bacalaureat şi par mai prostuţ”
22:58

Ștefan Târnovanu și-a făcut autocritica după greșelile din meciul cu Farul. Ce le-a transmis Mirel Rădoi în vestiar
22:56

Gigi Becali l-a făcut praf pe Târnovanu: “Golurile au fost ale lui. A zis să-şi bage mingea în poartă”
22:49

Promisiunea pe care i-a făcut-o Gigi Becali lui Mirel Rădoi ca să rămână la FCSB!
22:42

Gigi Becali, discurs nemilos la adresa lui Vlad Chiricheș, după victoria cu Farul: „Poate m-a scăpat Dumnezeu de el”
22:28

Farul Constanța – FCSB 2-3. Campioana României se impune cu emoții la Ovidiu și urcă pe primul loc în play-out
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 5 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 6 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura”
Citește și
Cele mai citite
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”