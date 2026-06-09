Gigi Becali face anunțul despre posibilul transfer al lui Florinel Coman: “Dacă se întâmplă asta, vine la mine”

Gigi Becali a acordat recent o declarație pe seama subiectului privind posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a anunțat că dacă extrema de la Al-Gharafa va pleca din Qatar, destinația sa următoare va fi chiar echipa sa.

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Viitorul lui Florinel Coman în zona din Golf este sub semnul întrebării, iar Gigi Becali încearcă să profite de acest lucru pentru a-l aduce înapoi pe fotbalistul de 28 de ani în România. Recent, cei doi s-au văzut la tăierea moțului lui Giorgios, fiul lui Ianis Hagi, iar patronul de la FCSB a tras o concluzie clară în urma acelui eveniment.

Becali, convins că Florinel Coman vine la FCSB dacă pleacă de la Al-Gharafa

Latifundiarul din Pipera este de părere că dacă extrema stângă va lua decizia să plece din Qatar, atunci va reveni la FCSB.

“Dacă Florinel Coman va pleca de acolo, va veni la mine. Atât spun: va veni la mine! Despre restul transferurilor o să vedeți și voi, o să vadă toată lumea. Se va vedea la momentul în care se vor face“, a spus patronul de la FCSB, potrivit gsp.ro.

Florinel Coman mai are un an contract cu cei de la Al-Gharafa, însă fotbalistul de 28 de ani le-a transmis celor de la club că vrea să plece, nemulțumit atât de minutele primite, cât și de poziția pe care este folosit.