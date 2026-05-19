Valeriu Iftime râde de FCSB înaintea meciului de baraj! Cum i-a putut numi pe jucătorii lui Gigi Becali

Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a râs de FCSB înainte de semifinala barajului pentru Conference League, pe care echipa sa îl va disputa împotriva formaţiei lui Gigi Becali (67 de ani).

Valeriu Iftime i-a numit “lăutari” pe jucătorii lui Gigi Becali, explicând că aceştia “joacă după ureche”.

„Gigi Becali mă poate scoate la baraj pentru că are fotbaliști buni. Dar ei sunt lăutari acum, joacă fiecare după ureche. Nu au un dirijor să cânte Enescu, dacă bagă o lăutărească mă poate scoate (n.r. râde). Am mare încredere că putem să le facem viață grea și să îi batem. Dar depinde de foarte mulți factori. Noi am dormit, am jucat prost multe meciuri. Uitați că UTA e în fața lor”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Meciul de baraj FCSB – FC Botoşani se dispută duminică, 24 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Steaua. Învingătoarea o va întâlni pe Dinamo în finala barajului pentru un loc în preliminariile Conference League.

În play-out, Botoşani a învins-o cu 3-2 pe FCSB. Roş-albaştrii au încheiat play-out-ul pe locul 2, după UTA. Botoşani s-a clasat pe 4. UTA şi Oţelul, echipele aflate pe 1 şi 3 în play-out, nu aveau licenţă pentru Europa, aşa că nu puteau evolua la baraj.