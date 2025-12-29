Gigi Becali îi face praf pe Gâlcă şi Coelho: "Mânâncă bani" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 29 decembrie 2025, 15:47

Gigi Becali îi face praf pe Gâlcă şi Coelho: Mânâncă bani

Gigi Becali face praf doi tehnicieni din Liga 1, Gâlcă şi Coelho! Motivul este unul incredibil: tehicianul crede că cei doi antrenori nu-şi merită salariul, iar la FCSB nu ar avea un cuvânt de spus în faţa lui!

„Voi lăsați milioanele voastre pe mâna altuia, care face ce vrea el. Chiar dacă pierde meciul, primește salariu. Păi, cum adică, tu, Gâlcă, tu ai pierdut meciul. Primești salariu? Cum să primești salariu dacă tu le pierzi. Mai pierzi un meci, dar tu, anul trecut, nu ai câștigat nimic. Nici bani nu ai adus în club. La mine, îmi aduc bani în club. De aia conduc eu, că mi-am adus bani, zeci de milioane, anul trecut. Mi-am adus bani anul acesta. Păi, ce, sunt idiot, să-l aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho, care mânâncă bani? Nu, bă, nu”, a declarat Becali la Fanatik.

“Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie, în buzunarul meu. Așa face Domnul. ‘Nu te lua după ei, stai și stăpânește averea ta dacă vrei să câștigi bani! Nu lăsa averea ta pe mâna străinilor și slujitorilor!’ ”, a mai afirmat patronul celor de la FCSB.

Gigi Becali pare că a uitat însă un amănunt important, cu Gâlcă antrenor FCSB a câştigat campionatul, Cupa şi Supercupa, în 2015. Gigi Becali se afla atunci în detenţie, iar în presă s-a vehiculat că Gâlcă nu a acceptat intervenţia patronului, acest lucru ducând la plecarea antrenorului. Gâlcă a povestit apoi cum au stat lucrurile între el şi patron: “Dacă voiam, puteam să rămân atunci, fiindcă aveam un contract. Nu-mi puteam încălca însă nişte principii, fiindcă, după părerea mea, trebuie să ţinem cont de ele în viaţă în orice activitate, nu doar în fotbal”.

 

