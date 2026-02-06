Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt - Antena Sport

Dennis Politic (25 de ani) a jucat deja primul meci pentru Hermannstadt, după ce a fost împrumutat de FCSB la echipa antrenată de Dorinel Munteanu. Politic a fost introdus pe teren de Dorinel Munteanu în minutul 59 al meciului pierdut de Hermannstadt cu 3-1, în deplasare, cu FC Argeş. Politic l-a înlocuit pe Ivanov şi i-a oferit pasa de gol lui Sergiu Buş la reuşita sibienilor.
După înfrângerea sibienilor cu FC Argeş, Politic i-a transmis, indirect, lui Gigi Becali că se aşteaptă să primească mai multe şanse în momentul în care se va întoarce la FCSB.
Dennis Politic aşteaptă să primească mai multe şanse în momentul în care se va întoarce la FCSB
“(n.r: Cum a fost azi pentru tine?) S-a întâmplat totul foarte repede, a fost agitaţie mare. M-am grăbit să ajung de ieri seară în cantonament. Mă bucur că am intrat în seara asta, îmi pare rău pentru că am pierdut. Am luat 3 goluri, am luat cartonaş roşu destul de devreme şi s-a văzut.
E o situaţie grea chiar şi cu 11 jucători, dar cu 10 cu atât mai greu. Trebuie să ne unim, să strângem rândurile şi sper să ne salvăm.
(n.r: Ce te-a făcut să alegi Hermannstadt şi cum de a venit propunerea?) Aşa am ales. Nu mi-e frică de o provocare, chiar dacă echipa e pe penultimul loc. Am venit cu sufletul deschis, am nevoie de meciuri. Nu prea am jucat în ultimul timp suficient sau cât mi-aş fi dorit.
(n.r: Simţi că nu ai fost lăsat să arăţi tot ce poţi? Că te vei întoarce mai puternic) Eu asta sper. Sper să joc multe minute aici, să am reuşite, să ne salvăm şi să mă întorc la vară şi să am mai multe şanse.
(n.r: Au fost propuneri şi din alte părţi?) În momentul în care s-a aflat că a căzut oferta de afară, cu o zi după aia eram aici. Nu am avut mult timp de gândire. Consider că am luat decizia bună.
(n.r: Regreţi ceva?) Nu regret absolut nimic.
Atmosfera nu este cea mai bună, nu suntem fericiţi, dar suntem optimişti că nu vom retrograda. Trebuie să luptăm. Din cât am apucat să îmi cunosc colegii, pare un grup foarte bun. Abia aştept să mă integrez”, a declarat Dennis Politic pentru digisport.ro.
Argeş – Hermannstadt 3-1
FC Argeş a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 26-a din Liga 1.
Piteştenii au marcat în minutul 25, prin Rădescu, dar golul a fost anulat pentru că mingea depăşise suprafaţa de joc. Patru minute mai târziu Karo l-a faultat pe Rădescu şi, după verificarea VAR, arbitrul Sebastian Colţescu a acordat cartonaşul roşu, eliminându-l pe sibian. În minutul 31 Bettaieb a deschis scorul, şutând senzaţional, din unghi închis, şi gazdele au intrat cu avantaj minim la vestiare.
Dominarea elevilor lui Bogdan Andone s-a concretizat în minutul 80, prin golul lui Robert Moldoveanu, iar după trei minute Bettaieb a reuşit dubla, iar FC Argeş conducea cu 3-0. Sibienii nu au marcat decât golul de onoare, în minutul 89, prin Sergiu Buş, din pasa lui Politic, care a debutat la Hermannstadt, şi piteştenii s-au impus cu 3-1.
FC Argeş e pe locul 4 în clasament, cu 43 de puncte, în timp ce Hermannstadt nu părăseşte subsolul Superligii, fiind penultima, cu 17 puncte.
