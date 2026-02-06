Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt - Antena Sport

Dennis Politic (25 de ani) a jucat deja primul meci pentru Hermannstadt, după ce a fost împrumutat de FCSB la echipa antrenată de Dorinel Munteanu. Politic a fost introdus pe teren de Dorinel Munteanu în minutul 59 al meciului pierdut de Hermannstadt cu 3-1, în deplasare, cu FC Argeş. Politic l-a înlocuit pe Ivanov şi i-a oferit pasa de gol lui Sergiu Buş la reuşita sibienilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După înfrângerea sibienilor cu FC Argeş, Politic i-a transmis, indirect, lui Gigi Becali că se aşteaptă să primească mai multe şanse în momentul în care se va întoarce la FCSB.

Dennis Politic aşteaptă să primească mai multe şanse în momentul în care se va întoarce la FCSB

“(n.r: Cum a fost azi pentru tine?) S-a întâmplat totul foarte repede, a fost agitaţie mare. M-am grăbit să ajung de ieri seară în cantonament. Mă bucur că am intrat în seara asta, îmi pare rău pentru că am pierdut. Am luat 3 goluri, am luat cartonaş roşu destul de devreme şi s-a văzut.

E o situaţie grea chiar şi cu 11 jucători, dar cu 10 cu atât mai greu. Trebuie să ne unim, să strângem rândurile şi sper să ne salvăm.

(n.r: Ce te-a făcut să alegi Hermannstadt şi cum de a venit propunerea?) Aşa am ales. Nu mi-e frică de o provocare, chiar dacă echipa e pe penultimul loc. Am venit cu sufletul deschis, am nevoie de meciuri. Nu prea am jucat în ultimul timp suficient sau cât mi-aş fi dorit.