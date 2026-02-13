Mihai Stoica nu a trecut peste faza controversată din Craiova - FCSB! Răspuns tăios pentru Cristi Balaj - Antena Sport

Adrian Porumboiu și Cristi Balaj și-au spus părerea la faza controversată din jocul dintre Universitatea Craiova și FCSB, mai exact la faza la finalul căreia echipa antrenată de Filipe Coelho a marcat golul al doilea.
Mihai Stoica a considerat că Luca Băsceanu a comis henț și a reacționat după analiza făcută de fostul președinte al celor de la CFR Cluj, fost mare arbitru român.
Mihai Stoica, săgeți către Cristi Balaj
Gigi Becali și Mihai Stoica au pus tunurile pe arbitraj după eliminarea FCSB-ului din Cupa României, însă cei doi oficiali ai campioanei Ligii 1 au fost contraziși de Adrian Porumboiu și Cristi Balaj.
Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor l-a ironizat pe fostul arbitru român și a explicat că fiind un fost președinte al CFR-ului, nu ar putea nicicând să fie obiectiv.
„Pentru mine e o fază clară, e henț indubitabil. Mingea ajunge pe mână, nu pe umăr. Nu pot să mă iau după părerea cuiva, nu mă refer la cineva anume, care poate zice ceva pentru că are o problemă cu Gigi. Hențul e indubitabil. Nu e viciere de rezultat, s-a făcut 2-1, apoi s-a făcut 2-2. Ocaziile le-am avut la 2-2, nu e viciere de rezultat, dar e greșeală.
Ar fi trebuit să intervină și VAR. Poate nu ar fi fost obligatoriu. Arbitrul poate spune că a văzut faza, deși nu a văzut-o. A vorbit Balaj. Păi Balaj poate avea simpatii și antipatii. Prefer să-l ascult pe Perez Burrull.
Cine are chef să facă polemică cu mine, îl aștept cu brațele deschise. Nu există om în România care să fi fost implicat în fotbal și să fie obiectiv 100%. Sunt oameni care nu sunt angajați și au simpatii și antipatii. Eu am încredere mult mai mare în Burrull decât în Balaj. Îl cunosc pe Balaj și nu am motive să cred că Balaj poate fi vreodată obiectiv”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
