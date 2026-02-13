Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica nu a trecut peste faza controversată din Craiova - FCSB! Răspuns tăios pentru Cristi Balaj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica nu a trecut peste faza controversată din Craiova – FCSB! Răspuns tăios pentru Cristi Balaj

Mihai Stoica nu a trecut peste faza controversată din Craiova – FCSB! Răspuns tăios pentru Cristi Balaj

Daniel Işvanca Publicat: 13 februarie 2026, 20:12

Comentarii
Mihai Stoica nu a trecut peste faza controversată din Craiova – FCSB! Răspuns tăios pentru Cristi Balaj

Mihai Stoica şi Cristi Balaj / Colaj Profimedia

Adrian Porumboiu și Cristi Balaj și-au spus părerea la faza controversată din jocul dintre Universitatea Craiova și FCSB, mai exact la faza la finalul căreia echipa antrenată de Filipe Coelho a marcat golul al doilea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a considerat că Luca Băsceanu a comis henț și a reacționat după analiza făcută de fostul președinte al celor de la CFR Cluj, fost mare arbitru român.

Mihai Stoica, săgeți către Cristi Balaj

Gigi Becali și Mihai Stoica au pus tunurile pe arbitraj după eliminarea FCSB-ului din Cupa României, însă cei doi oficiali ai campioanei Ligii 1 au fost contraziși de Adrian Porumboiu și Cristi Balaj.

Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor l-a ironizat pe fostul arbitru român și a explicat că fiind un fost președinte al CFR-ului, nu ar putea nicicând să fie obiectiv.

„Pentru mine e o fază clară, e henț indubitabil. Mingea ajunge pe mână, nu pe umăr. Nu pot să mă iau după părerea cuiva, nu mă refer la cineva anume, care poate zice ceva pentru că are o problemă cu Gigi. Hențul e indubitabil. Nu e viciere de rezultat, s-a făcut 2-1, apoi s-a făcut 2-2. Ocaziile le-am avut la 2-2, nu e viciere de rezultat, dar e greșeală.

Reclamă
Reclamă

Ar fi trebuit să intervină și VAR. Poate nu ar fi fost obligatoriu. Arbitrul poate spune că a văzut faza, deși nu a văzut-o. A vorbit Balaj. Păi Balaj poate avea simpatii și antipatii. Prefer să-l ascult pe Perez Burrull.

Cine are chef să facă polemică cu mine, îl aștept cu brațele deschise. Nu există om în România care să fi fost implicat în fotbal și să fie obiectiv 100%. Sunt oameni care nu sunt angajați și au simpatii și antipatii. Eu am încredere mult mai mare în Burrull decât în Balaj. Îl cunosc pe Balaj și nu am motive să cred că Balaj poate fi vreodată obiectiv”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Ce este recesiunea tehnică, în care a intrat România. Iancu Guda: Ne vindecăm de nişte boliCe este recesiunea tehnică, în care a intrat România. Iancu Guda: Ne vindecăm de nişte boli
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini surprinse de martorii tragediei din Crângaşi: "Eram în dormitor când s-a auzit o mare bubuitură"
Observator
Imagini surprinse de martorii tragediei din Crângaşi: "Eram în dormitor când s-a auzit o mare bubuitură"
Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns tanti Zamfira să fie dată în urmărire
Fanatik.ro
Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns tanti Zamfira să fie dată în urmărire
20:00
LIVE SCOREPetrolul Ploieşti – FC Argeş 0-0. FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi
19:53
FCSB, bună de plată! Decizia Comisiei de Recurs
19:25
Santa Clara – Benfica, 20:30, LIVE VIDEO. Echipa lui Jose Mourinho vrea să egaleze campioana
18:56
Costel Gâlcă a răbufnit la conferința de presă, înaintea meciului cu Farul: „Cum m-am plâns? Explică-mi”
18:39
Oțelul a scăpat de insolvență! Anunțul făcut de clubul gălățean
18:19
VideoIncident rar! Franco Colapinto era să îşi facă praf monopostul când ziua 3 a testelor din Bahrain se încheiase!
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 5 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 6 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”