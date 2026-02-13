FCSB, bună de plată! Decizia Comisiei de Recurs - Antena Sport

Închide meniul
FCSB, bună de plată! Decizia Comisiei de Recurs

Bogdan Stănescu Publicat: 13 februarie 2026, 19:53

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Hepta

Comisia de Recurs a FRF a decis în favoarea firmei Bestway Soccer Ltd. în litigiul acesteia cu FCSB. Firma cu sediul în Anglia a cerut despăgubiri de la campioana României în cazul transferului lui David Kiki de la Farul la FCSB, din 2024.

Bestway Soccer Ltd. a cerut anterior intrarea în insolvenţă a clubului patronat de Gigi Becali pentru suma de 40.000 de euro, cerere respinsă de instanţă.

FCSB, obligată să plătească 40.000 de euro către o firmă engleză pentru transferul lui David Kiki

După ce a pierdut procesele cu FCSB de la Tribunalul București și de la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor (CNSL), firma engleză a avut câştig de cauză la Comisia de Recurs. Clubul patronat de Gigi Becali (67 de ani) va trebui să îi plătească 40.000 de euro lui Bestway Soccer Ltd.

“Obligă SC FCSB la plata către Bestway Soccer a dobânzii legale penalizatoare începând cu data 01.10.2025 și până la data de plății efective a debitului datorat. Obligă SC FCSB la plata către Bestway Soccer a cheltuielilor de judecată (taxa de procedură și onorariu avocat).

Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS, în termen de 21 de zile de la comunicare”, se arată în decizia Comisiei de Recurs.

FCSB poate ataca hotărârea la TAS, dar este puţin probabil ca acest lucru să se întâmple. Deschiderea unui proces la TAS ar costa-o pe FCSB mai mult decât suma pe care trebuie să i-o plătească firmei engleze.

David Kiki este cotat în prezent la 400.000 de euro de către transfermarkt.com. El mai are contract cu FCSB până în vara lui 2027. Kiki a evoluat în 50 de meciuri pentru naţionala statului Benin.

Kiki a apărut în acest sezon în numai 3 partide în campionat. A mai jucat câte 2 meciuri în Cupa României şi în Europa League.

Citește și:
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: "Nu mai e fotbalist" 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: "Decizia e una foarte clară" 4 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: "Sunt ca la 20 de ani". Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 5 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: "Ne-am calificat! 2-1 terminat" 6 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B
