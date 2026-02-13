FCSB, bună de plată! Decizia Comisiei de Recurs - Antena Sport

Comisia de Recurs a FRF a decis în favoarea firmei Bestway Soccer Ltd. în litigiul acesteia cu FCSB. Firma cu sediul în Anglia a cerut despăgubiri de la campioana României în cazul transferului lui David Kiki de la Farul la FCSB, din 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bestway Soccer Ltd. a cerut anterior intrarea în insolvenţă a clubului patronat de Gigi Becali pentru suma de 40.000 de euro, cerere respinsă de instanţă.

FCSB, obligată să plătească 40.000 de euro către o firmă engleză pentru transferul lui David Kiki

După ce a pierdut procesele cu FCSB de la Tribunalul București și de la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor (CNSL), firma engleză a avut câştig de cauză la Comisia de Recurs. Clubul patronat de Gigi Becali (67 de ani) va trebui să îi plătească 40.000 de euro lui Bestway Soccer Ltd.

“Obligă SC FCSB la plata către Bestway Soccer a dobânzii legale penalizatoare începând cu data 01.10.2025 și până la data de plății efective a debitului datorat. Obligă SC FCSB la plata către Bestway Soccer a cheltuielilor de judecată (taxa de procedură și onorariu avocat).

Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS, în termen de 21 de zile de la comunicare”, se arată în decizia Comisiei de Recurs.