Gigi Becali îl face praf pe Bîrligea: "20 de mii de euro amendă! Îţi dai seama ce obraznic?!" - Antena Sport

Introdus la pauză în locul lui Mihai Lixandru, Daniel Bîrligea a fost eliminat de centralul Radu Petrescu în minutul 81, la doar două minute după ce primise primul cartonaș galben.

După un fault în atac, vârful campioanei României l-a apostrofat pe arbitru, care nu a stat pe gânduri și i-a arătat cartonaşul roşu. Florin Tănase a venit imediat și l-a certat pe coechipierul său. Jucătorul a insistat nervos şi a mers iar la arbitru pentru a cere explicaţii. Reacţia fotbalistului l-a enervat pe Gigi Becali, care a anunţat că-l amendează cu 20.000 de euro.

“Nici nu vreau să discut. 20 de mii amendă. Îţi dai seama ce obraznic? Dădeam gol, mai erau 15 minute. Dădeam golul de victorie. Un gest al lui… Vreau să spun nişte lucruri mai urâte, dar nu vreau, că mi-e ruşine. Joacă, bă, fotbal. E de o obrăznicie. ‘Am greşit’, cere-ţi iertare de la jucători. El, obrăznicie în continuare. E adevărat că o face din ambiţie. Dar din ambiţie trebuie să te ponderezi”, a tunat Gigi Becali.

FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Superligii. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat. Pentru FC Hermannstadt au marcat Chiţu (26) şi (55) şi Stancu (87), iar pentru FCSB au punctat Thiam (4), Miculescu (63) şi Politic (90+3).