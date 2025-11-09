Hermannstadt - FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii caută a treia victorie consecutivă în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 9 noiembrie 2025, 10:43

Darius Olaru şi Risto Radunovic, în timpul meciului Basel - FCSB 3-1 - Sport Pictures

Hermannstadt şi FCSB se vor întâlni în prima etapă a returului Ligii 1. Duelul va avea loc duminică, de la ora 20:30, şi va fi în format LIVE TEXT pe as.ro.

Înainte de partida cu Hermannstadt, FCSB vine după două victorii consecutive în Liga 1, 4-0 cu UTA şi 2-0 cu U Cluj. În cazul unui nou succes, campioana de anul trecut ar acumula 22 de puncte şi ar urca pe locul 8, la 3 lungimi de Farul, echipa care ocupă ultima poziţie de play-off.

Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT

De partea cealaltă, Hermannstadt se află într-o perioadă extrem de dificilă, îm care a înregistrat cinci eşecuri consecutive în Liga 1. Ultimul succes a fost pe 21 septembrie, un 2-1 pe Giuleşti, cu Rapid.

În urma acestei serii, echipa lui Marius Măldăraşu a ajuns pe locul 15, având doar 10 puncte şi fiind la cinci lungimi de Petrolul, prima echipă aflată în afara locurilor retrogradabile.

Aceasta va fi a 14-a întâlnire directă dintre cele două echipe, în Liga 1. Gazdele au două victorii, FCSB şi-a trecut în cont şapte succese, iar alte patru partide s-au încheiat la egalitate. Ultimul meci dintre cele două a fost o remiză, 1-1, în turul acestui campionat.

Meciul este unul special pentru fostul jucător al Rapidului, Marius Măldărăşanu. Acesta a debutat pe banca unei echipe de Liga 1 chiar într-o dispută cu FCSB, care era învisă de Astra (0-1), în iulie 2018.

Echipele probabile la Hermannstadt – FCSB

  • Hermannstadt (3-5-2): Muțiu – Căpușă, Bejan, Karo – Antwi, Albu, Ivanov, Oroian, K. Ciubotaru – Chițu, Neguț
  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru, Șut – Cisotti, Fl. Tănase, Olaru – Bîrligea

 

