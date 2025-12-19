Filipe Coelho, fără cuvinte după AEK - Univ. Craiova 3-2: „Nu pot explica. Nu meritam asta” - Antena Sport

Universitatea Craiova a trăit o seară neagră la Atena, acolo unde a fost învinsă dramatic de către AEK Atena, în etapa a șasea a grupei principale de UEFA Conference League.

Oltenii au ratat calificarea în play-off, asta deși a condus până în minutul 90+8 pe tabelă. Filipe Coelho a găsit cu greu explicații pentru ce s-a întâmplat pe teren.

Filipe Coelho, descumpănit după eșecul cu AEK

Universitatea Craiova și-a încheiat sezonul european la Atena, după ce a fost învinsă dramatic de AEK Atena. Oltenii au pierdut deși au condus cu scorul de 2-0 pe tabelă, iar grecii au dat lovitura de grație în al 15-lea minut de prelungire, din penalty.

Filipe Coelho a încercat să găsească explicații pentru coșmarul trăit de echipa sa, însă tehnicianul a preferat să vorbească mai mult despre lucrurile pozitive reușite de „elevii” săi.

„Nu pot explica, pentru că aș fi pedepsit. Prefer să mă concentrez pe ce am făcut bine pe teren, am arătat personalitate, dar nu cred că meritau jucătorii această înfrângere. Au fost 8 minute, apoi încă vreo 4, cred că este incorect. Dar nu eu sunt acela care trebuie să analizez astfel de lucruri.