Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: "Vreau să-i văd" - Antena Sport

Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: "Vreau să-i văd"

Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: "Vreau să-i văd"

Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd”

Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 8:23

Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: Vreau să-i văd

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) le-a transmis antrenorilor Elias Charalambous şi Mihai Pintilii că vrea să vadă “la lucru” doi jucători care nu au evoluat deloc în meciul FC Argeş – FCSB 1-0.

Este vorba despre Dennis Politic (25 de ani) şi Denis Alibec (35 de ani). Pe Politic Becali a plătit 970.000 de euro, cedându-l şi gratis pe Musi pentru a-l aduce de la Dinamo. Alibec se plângea de situaţia lui la FCSB, fiind nemulţumit că nu joacă.

Gigi Becali, după înfrângerea FCSB-ului cu FC Argeş: “Vreau să-i văd pe Politic şi Alibec”

“Dacă așa îmi spun ei la antrenamente, că Thiam e extraordinar, că Olaru marchează din orice poziție. Eu ziceam că a revenit Olaru, că a revenit Bîrligea… Thiam a pierdut mingea mereu. Nici nu l-am mai băgat pe Politic, că m-am luat după ei. Lasă, acum, că o să văd eu.

(n.r: Raportul lui Alibec care e?) Păi, asta zic, lasă că îi bag, eu să văd eu. Ziceau că Alibec e 30 de metri în spate, că el vrea, că nu știu eu. Văd eu cât de în spate e. De acum o să-i văd eu. Eu fac schimbări, dar în funcție de ce îmi spuneau ei. De acum vreau să-i văd pe Politic, pe Alibec”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

FC Argeş – FCSB 1-0

FC Argeş a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana FCSB, în primul meci al anului 2026 din Liga 1.

La Mioveni, pe un stadion unde nocturna a cedat în două rânduri înaintea startului de meci, iar terenul a fost îngheţat, prima ocazie a aparţinut piteştenilor, Robert Moldoveanu şutând puternic din careu, în minutul 5. Tot Moldoveanu a fost omul care l-a lansat pe Yanis Pîrvu, în minutul 28, iar acesta a deschis scorul şutând la colţul lung. Bucureştenii au presat, căutând golul egalizator, iar Bîrligea a ratat singur cu portarul Lazar, în minutul 39.

Roş-albaştrii au dominat în repriza secundă, dar nu au mai avut ocazii mari, încercând poarta gazdelor prin şuturi de la distanţă, aşa cum au făcut-o Vali Creţu, în minutul 55, şi Chiricheş, în minutul 70. Raţă a respins o minge periculoasă, trimisă în faţa porţii de Octavian Popescu, în minutul 87 şi FC Argeş – FCSB s-a terminat 1-0, iar campioana tremură pentru locul din play-off. Piteştenii au învins pe FCSB de două ori în acest sezon.

În clasament, FC Argeş este a cincea, cu 37 de puncte, în timp ce FCSB are 31 de puncte şi e pe locul 9.

