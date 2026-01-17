Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: "Vreau să-i văd" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) le-a transmis antrenorilor Elias Charalambous şi Mihai Pintilii că vrea să vadă “la lucru” doi jucători care nu au evoluat deloc în meciul FC Argeş – FCSB 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Dennis Politic (25 de ani) şi Denis Alibec (35 de ani). Pe Politic Becali a plătit 970.000 de euro, cedându-l şi gratis pe Musi pentru a-l aduce de la Dinamo. Alibec se plângea de situaţia lui la FCSB, fiind nemulţumit că nu joacă.

Gigi Becali, după înfrângerea FCSB-ului cu FC Argeş: “Vreau să-i văd pe Politic şi Alibec”

“Dacă așa îmi spun ei la antrenamente, că Thiam e extraordinar, că Olaru marchează din orice poziție. Eu ziceam că a revenit Olaru, că a revenit Bîrligea… Thiam a pierdut mingea mereu. Nici nu l-am mai băgat pe Politic, că m-am luat după ei. Lasă, acum, că o să văd eu.

(n.r: Raportul lui Alibec care e?) Păi, asta zic, lasă că îi bag, eu să văd eu. Ziceau că Alibec e 30 de metri în spate, că el vrea, că nu știu eu. Văd eu cât de în spate e. De acum o să-i văd eu. Eu fac schimbări, dar în funcție de ce îmi spuneau ei. De acum vreau să-i văd pe Politic, pe Alibec”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

FC Argeş – FCSB 1-0

FC Argeş a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana FCSB, în primul meci al anului 2026 din Liga 1.