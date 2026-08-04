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Suma uriaşă pe care trebuie să o plătească Gigi Becali pentru Jovo Lukic. Super-ofertă refuzată de U Cluj

Dan Roșu Publicat: 4 august 2026, 10:59

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Suma uriaşă pe care trebuie să o plătească Gigi Becali pentru Jovo Lukic. Super-ofertă refuzată de U Cluj

Jovo Lukic, în timpul unui meci - Sport Pictures

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Gigi Becali a anunţat că va încerca să îl aducă la FCSB pe atacantul lui U Cluj, Jovo Lukic. Totuşi, patronul roş-albaştrilor nu va avea o misiune uşoară după ce ardelenii i-au stabilit preţul atacantului de 27 de ani.

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Asta în contextul în care clujenii au avut deja o ofertă din Arabia Saudită, însă U Cluj a refuzat 2.8 milioane de dolari, stabilind şi preţul pentru care s-ar despărţi de vârful de 1.90 metri: 3 milioane de euro, susţine fanatik.ro.

U Cluj cere 3 milioane de euro pentru Jovo Lukic

Saudiţii îi pregătiseră şi un salariu de 900.000 de dolari pe an, dar atacantul cotat la 2.2 milioane de euro din Bosnia nu va pleca până când nu va veni o ofertă de 3 milioane de euro.

Rămâne de văzut dacă Gigi Becali ia în calcul să plătească o asemenea sumă pentru a-l aduce pe cel care ar urma să fie înlocuitorul lui Daniel Bîrligea. Acesta din urma ar avea o ofertă de 5 milioane de euro căreia Becali pare acum dispus să-i dea curs.

Ofertă de 5 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea

„Un atacant îmi trebuie sută la sută. Vedem acum, mâine, dacă pot să-l iau pe Lukic. Mă interesez, ce să fac, dacă nu am atacant? Bîrligea, am avut oferte, nu am vrut ca presa să știe, am negociat în secret.

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Să vedem ăia dacă-l mai vor. Am avut 5 milioane de euro și eu am cerut 6, dar îl dau și pe 5. Măcar să dea 5. Ăia văd, au informații. Eu cred că un meci șterge impresia, când dormi pe teren”, a spus Gigi Becali, duminică seară, citat de primasport.ro.

După un sezon excelent, cu 20 de goluri şi 3 pase decisive în toate competiţiile, Lukic a început bine şi această stagiune: a marcat de două ori în preliminariile Conference League.

Cristiano Bergodi, despre situaţia lui Jovo Lukic

Cristiano Bergodi a vorbit despre viitorul lui Jovo Lukic, înainte de duelul cu FC Botoşani, şi a anunţat că este cel mai bine ca fotbalistul să plece.

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„Lukic are nevoie de timp. E un jucător care a avut deja oferte. Dacă vrea să plece, nu putem să ne opunem. E viața lui, cariera lui. Să ții un jucător care are ofertă nu mi se pare… Trebuie făcut ceva cu el. Eu zic că, în fotbalul românesc și pentru U Cluj, sunt bani buni și trebuie să-i dai drumul jucătorului”, a spus Cristiano Bergodi.

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