Gigi Becali pregăteşte un nou transfer la FCSB! Jucătorul din Liga 1 ofertat de patronul campioanei - Antena Sport

„A fost un meci cu multe ocazii, la ambele porţi. Nu vreau să vorbesc, nu e treaba mea. Dar uitaţi ce îmi face Ignat la picior, îi dă doar galben. L-am rugat frumos să verifice, nu vrea să verifice. La penalty, nu vreau să fiu subiectiv, dar las specialiştii să vorbească. Din punctul meu de vedere, dacă s-ar fi întâmplat acea fază la noi, nu dădea nimic. Cu tot respectul pentru Rapid. Am avut încă un exemplu etapa asta la Cluj şi Buzău. Sunt de aici, stau în Giuleşti, am crescut pe acest stadion. Am iubit această echipă, îi susţin în continuare, dar când joc pentru echipa mea e normal să dau tot„, a spus Andrei Gheorghiţă la digisport.ro.