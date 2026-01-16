Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut"

Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut"

Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut”

Viviana Moraru Publicat: 16 ianuarie 2026, 17:34

Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: Și eu l-am vrut”

Gigi Becali și Olimpiu Moruțan/ Colaj Profimedia

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan. Giuleștenii sunt la un pas să bată palma cu Aris Salonic, echipă la care evoluează internaționalul român de 26 de ani.  

Gigi Becali a recunoscut că a fost sunat de impresarul Florin Vulturar, care este și finul său, cu privire la o eventuală revenire a lui Olimpiu Moruțan la FCSB. Patronul campioanei și-a dat acordul și a recunoscut că-l voia pe mijlocaș din nou la echipa sa. 

Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan 

Gigi Becali a transmis însă că nu se supără pe rivalul Dan Șucu, mărturisind că acționarul majoritar de la Rapid a avut „relații mai mari” și a reușit să-l convingă pe Olimpiu Moruțan să revină în Liga 1.  

„(N.r. Câți bani ați luat pentru Moruțan) Mi se pare că 5 milioane, sau 4,5 milioane. (N.r. E foarte aproape de Rapid) L-am vrut pe Moruțan. Nu poți acum…a avut relații mai mari Șucu. Era cu un fin de-al meu (n.r. Vulturar). După, l-am rugat să-l lase, că-i promisesem lui Giovanni că-l conving să semneze. Giovanni avea relația cu Galatasaray, i-am zis că ia și el niște bani. Au făcut o convenție între ei.  

M-a sunat Vulturar, dacă-l vreau pe Moruțan. Am zis că da, dar acum văd că merge la Rapid. Acum asta e, nu mă supăr. E greu să mă supere cineva acum. Eu niciodată n-am fost răutăcios”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

Olimpiu Moruțan a fost transferat de FCSB de la Botoșani în vara lui 2018, în schimbul sumei de 1,2 milioane de euro. Trei ani mai târziu, Gigi Becali îl vindea pe internaționalul român la Galatasaray, pentru suma de 4,1 milioane de euro. 

Rapid negociază transferul cu Aris Salonic și rămâne de văzut cum va ajunge Olimpiu Moruțan în Giulești, fiind două posibilități: împrumut până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare în vară, sau transfer definitiv încă din această iarnă, dacă grecii sunt de acord să-i rezilieze contractul. 

