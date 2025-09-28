Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a învins-o pe Oțelul: „E rușinos” - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 28 septembrie 2025, 22:50

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a învins-o pe Oțelul cu 1-0 în etapa a 11-a din Liga 1. Campioana a obținut prima victorie în campionat, după opt etape, acumulând zece puncte.  

Florin Tănase a marcat unicul gol al partidei de pe Arena Națională, în minutul 48. Decarul campioanei a transformat fără emoții un penalty scos de Juri Cisotti, jucător trimis pe teren la pauza meciului. 

Gigi Becali, prima reacție după FCSB – Oțelul 1-0 

Gigi Becali s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale. Campioana a înregistrat a doua victorie în patru zile, după ce s-a impus și în partida cu Go Ahead Eagles din Europa League, cu același scor. 

Latifundiarul din Pipera a subliniat că e cu gândul doar la play-off, distanța față de locul șase fiind de opt puncte. Becali nu concepe un scenariu în care campioana ar rata calificarea între primele șase din Liga 1.

„Nu de Craiova, că eu nu fac socoteli cu Craiova. Nu numai cu locul 6, ci cu tot ce e în faţa noastră. Vorbeam cu Meme, nu mai ştim cu cine să ţinem. Cu CFR sau cu U Cluj? Sunt multe echipe care joacă bine. Să zicem că nici Slobozia nu e o problemă. Problema e UTA, problema e CFR, care are un meci în minus. Mai mare e problema CFR, decât Farul, că are echipă puternică. Nu mă gândesc eu la Craiova. 

Nu contează, nici nu mă gândesc la distanţă. E ruşinos, vom vedea ce o fi. E ruşinos să fii în play-out”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Oțelul 1-0. 

Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB – Oțelul 

Gigi Becali a avut o inspirație uriașă în meciul dintre FCSB și Oțelul, din etapa a 11-a din Liga 1. Juri Cisotti a fost trimis în teren la pauza partidei de pe Arena Națională și a scos un penalty două minute mai târziu. 

FCSB a reușit să deschidă scorul în minutul 48. Florin Tănase a transformat fără emoții lovitura de la punctul cu var.  

Juri Cisotti l-a înlocuit pe Mamadou Thiam, după prima repriză a meciului cu Oțelul. În minutul 47, mijlocașul italian a fost faultat în careu de Dur-Bozoancă și arbitrul Ionuț Coza a dictat penalty.  

Totodată, este de menționat că Juri Cisotti a primit o pasă în interiorul careului de la Alexandru Stoian, înainte de să fie faultat de portarul gălățenilor. Și tânărul atacant a fost trimis în teren la pauză, înlocuindu-l pe Mihai Toma. 

