Juri Cisotti, reacție fermă după ce FCSB a „spart gheața” și a învins-o pe Oțelul: „Foarte important” - Antena Sport

Juri Cisotti, reacție fermă după ce FCSB a „spart gheața" și a învins-o pe Oțelul: „Foarte important"

Juri Cisotti, reacție fermă după ce FCSB a „spart gheața" și a învins-o pe Oțelul: „Foarte important"

Juri Cisotti, reacție fermă după ce FCSB a „spart gheața” și a învins-o pe Oțelul: „Foarte important”

Publicat: 28 septembrie 2025, 22:48

Juri Cisotti, reacție fermă după ce FCSB a spart gheața” și a învins-o pe Oțelul: Foarte important”

Juri Cisotti / Profimedia

Juri Cisotti a oferit o reacție fermă după ce FCSB a „spart gheața” și a învins-o pe Oțelul cu 1-0 în etapa a 11-a din Liga 1. Mijlocașul italian a scos un penalty, transformat fără emoții de Florin Tănase. 

Cisotti a transmis că victoria cu Oțelul le-a oferit multă încredere jucătorilor campioanei. Campioana a obținut primul succes în Liga 1 după opt etape, acumulând zece puncte. 

Juri Cisotti, reacție fermă după ce FCSB a „spart gheața” și a învins-o pe Oțelul 

„Mă bucur că am câștigat. A fost foarte important pentru noi să legăm două victorii, am câștigat și încredere în noi. Am demonstrat că suntem o echipă bună, trebuie să o ținem tot așa. Pasa a fost extradorinară, am văzut portarul puțin târziu, am atins mingea și m-a lovit. A fost foarte important rezultatul pentru noi.  

Mă bucur că au o bună amintire despre mine, și eu am la fel. Încerc să-mi fac treaba la fiecare echipă. Am doar amintiri bune de la Galați, dar mă bucur și că suporterii de aici îmi strigă numele. Nu sunt supărat pe Stoian, a vrut să marcheze, e important pentru un atacant.  

Trebuie să rămânem concentrați, nu suntem bine în clasament, trebuie să urcăm. Doar cu muncă și sacrificiu vom putea face puncte. Avem meci joi, trebuie să ne recuperăm energia, ne concentrăm pe acest meci, după vom vedea și cu cel de la Craiova”, a declarat Juri Cisotti, conform digisport.ro, după FCSB – Oțelul 1-0. 

Comentarii


