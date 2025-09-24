Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România - Ungaria! - Antena Sport

Presa maghiară a relatat incidentele de la meciul de futsal dintre România şi Ungaria, care se dispută la Craiova. Fanii olteni au sărit la bătaie în timp ce naţionala de futsal conducea cu 1-0.
Partida a fost oprită, iar ulterior reluată. Au fost mai multe incidente la meciul care va decide echipa calificată la Campionatul European de futsal din 2026. În tur, la Debrecen, Ungaria a învins România cu 3-2.
Ce a scris presa maghiară despre incidentele de la meciul de futsal România – Ungaria
„Cu echipa gazdă conducând cu 1-0, meciul de futsal România-Ungaria, manșa secundă a play-off-ului Campionatului European de miercuri seară, a fost întrerupt în minutul șase din cauza unei tulburări în tribune.
Unii dintre fanii gazdelor s-au luptat cu forțele antirevoltă, mai mulți au traversat terenul în fugă, iar apoi a explodat o petardă, așa că arbitrii au întrerupt imediat meciul, iar cele două echipe au intrat la vestiare. Maghiarii au câștigat primul meci al duelului cu 3-2, joia trecută, la Debrecen”, a scris Nemzeti Sport.
Fanii români care au provocat incidente au fost puşi pe burtă de către jandarmii români. Cunoscutul “Gogoaşă”, implicat în incidente şi la meciul România – Kosovo 2-0, din septembrie 2023, a fost şi el printre cei care au provocat scandalul cu jucătorii unguri.
Potrivit surselor AntenaSport, suporterii olteni erau deranjaţi că s-a defectat o tabelă, iar aceasta arăta “Ungaria – Ungaria” în loc de “România – Ungaria”. Nu a fost singurul incident pe care l-au provocat fanii olteni la meciul România – Ungaria de futsal. Fanii din Craiova au comis mai multe derapaje xenofobe şi i-au înjurat pe jucătorii maghiari şi ţara vecină. Înainte de startul meciului, fanii olteni au înjurat şi conducerea FRF.
- Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
- Răzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria
- U-BT Cluj a câștigat Supercupa României
- România – Franța 24-30. Naționala lui Florentin Pera pierde și al doilea meci de pregătire contra campioanei mondiale
- Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor cu CSM București începe o nouă aventură. A preluat o funcție în EHF