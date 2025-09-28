Florin Tănase, mesaj dur după FCSB - Oţelul 1-0: "Trebuie să comenteze oamenii... De dat din gură, putem să dăm" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 28 septembrie 2025, 23:20

Florin Tănase, mesaj dur după FCSB – Oţelul 1-0: Trebuie să comenteze oamenii… De dat din gură, putem să dăm

Florin Tănase / Sport Pictures

Florin Tănase a venit cu o replică pentru contestatari, după FCSB – Oţelul, meci câştigat de campioana României cu 1-0. Golul victoriei a fost marcat chiar de Florin Tănase, la începutul reprizei secunde, din lovitură de la 11 metri.

Tănase a recunoscut că a fost deranjat de zvonurile care au apărut în spaţiul public despre faptul că ar fi certat cu Darius Olaru şi a avut un mesaj dur pentru cei care au comentat această situaţie.

Florin Tănase, după FCSB – Oţelul Galaţi 1-0: “Am jucat împotriva unei echipe care joacă fotbal”

De asemenea, Florin Tănase a declarat că toate gândurile se îndreaptă către meciul cu Young Boys de joi seară, din etapa a doua a fazei principale Europa League, şi abia apoi se vor concentra asupra meciului cu liderul Universitatea Craiova, de etapa viitoare din Liga 1:

“Am jucat împotriva unei echipe care joacă fotbal, care a bătut Universitatea Craiova. Era un meci greu, ne bucurăm că am reușit să câștigăm, privim înainte și trebuie să legăm victorii. A fost un atac rapid creat de noi, un un-doi între Stoian și Bîrligea, l-am văzut liber în centru pe Oli.

Trebuie să comenteze și oamenii, dacă nu spui nimic, nu ești băgat în seamă (n.r despre zvonurile legate de cearta cu Olaru). De dat din gură, putem să dăm. Trebuie să fim concentrați pentru următorul meci din Europa, trebuie neapărat să câștigăm, după aceea putem să ne gândim la Craiova.

Ne dorim să repetăm cel puțin parcursul de anul trecut, dar nu va fi ușor. Sunt echipe care au jucat anul trecut în Champions League, dar noi vom face totul să depășim ce am reușit anul trecut.

Nu cred că ai timp să te gândești dacă se repetă scenariul, te gândești să nu primești gol. Ne-am creat multe ocazii, cu Stoian acolo, a fost foarte bine”, a declarat Florin Tănase, la primasport.ro.

