"Vin să ia salariile unor români"! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul - Antena Sport

Mirel Rădoi (44 de ani) i-a “distrus” pe Stipe Perica (30 de ani) şi Maxime Sivis (27 de ani) după scandalul ce a izbucnit pe tunelul stadionului Ion Oblemenco. Mirel Rădoi a avut un discurs dur mai ales la adresa lui Perica.
El a susţinut că a intervenit pentru a-i despărţi pe jucătorii implicaţi în conflict. Legat de meci, Rădoi a criticat decizia centralului Cojocaru de a-l elimina doar pe Nicuşor Bancu. El a spus că nu vrea să discute prea multe, de teama suspendării, dar a transmis, răspicat, că decizia lui Cojocaru a fost greşită.
Mirel Rădoi: “Până la roşu nu aveam nicio emoţie”
“Un meci cu goluri. Era greu să se termine la egalitate. Are două scenarii. Până la roşu nu aveam nicio emoţie. După aceea s-a întors cumva, şi iniţiativa şi posesia şi ocaziile au apărut la poarta noastră.
Eu, ca şi al patrulea arbitru, am văzut faza de aproape (n.r: a eliminării lui Bancu). Cumva încerc să evit să discut pentru că nu vreau să fiu suspendat. Mi-e teamă să vorbesc, sincer. Pentru mine e o fază clară. Primul care loveşte e Armstrong. După aceea, să vii exact invers… Dânşii ştiu. Trebuie să acceptăm şi să mergem mai departe.
Au avut atitudine, determinare, spirit de echipă (n.r: jucătorii Craiovei). Nu am ce să le reproşez.
“Decizia de a-i da roşu doar lui Bancu e greşită”
Am scăpat o victorie în seara asta, care nu putea fi pusă la îndoială dacă rămâneam 11 la 11. Decizia de a-i da cartonaş roşu doar lui Bancu e greşită. Dacă ne uităm la lovitura lui Armstrong cu talpa în piept… Proşti nu suntem. Cred că şi arbitrii au văzut ca noi. Dacă Nicu era inspirat să nu reacţioneze, măcar rămâneam 11 la 11 şi eram siguri şi de victorie.
(n.r.: de meciul cu Rakow) Ne aşteaptă o partidă foarte dificilă, delicată, cu o echipă foarte compactă, disciplinată pe ambele momente. Scoate maximum. O echipă foarte puternică, din ce am observat, cu un român acolo (n.r: Racoviţan), fundaş dreapta într-o linie de 3. Va fi o partidă mult mai puternică decât în seara asta.
“Dacă săreau suporterii ce mai făcea marele Perica?”
(n.r: despre scandal) Data viitoare intru direct în vestiar şi nu mă mai bag. Totul a început de afară. Și când vreau să ajut pe cineva… Și eu am fost străin în altă țară, dar nu m-am dus să înjur și după să dau cu apă, iar apoi să mă bag în spatele bodyguarzilor. Nu poţi să vii tu, Perica, să începi să înjuri suporterii. De acolo a plecat. Sivis după aia a venit aici. Nu poţi să vii aşa. Să îşi asume cei care au înjurat. Dacă săreau suporterii ce mai făcea marele Perica? Vin să ia salariile unor români şi ne spun că suntem noi, românii, nu ştiu cum…
Arunca cu apă din spatele bodyguarzilor (n.r: Perica). Zici că suntem la grădiniţă”, a declarat Mirel Rădoi pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2.
Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Liga 1.
Ambele echipe au avut ocazii în startul partidei. Mai întâi a fost şutul lui Cicâldău, pe lângă poartă, din minutul 5, apoi execuţia ratată a lui Sivis, patru minute mai târziu. Primul gol a picat în minutul 16, când Perica a nimerit bara, mingea a revenit în teren şi Alexandru Musi a trimis-o în plasa porţii gazdelor. Oltenii au egalat la numai patru minute după reşita oaspeţilor. Baiaram l-a servit pe Samuel Teles, iar acesta a înscris dintre doi jucători adverşi, cu un şut din careu. Minutul 30 a adus ocazia lui Al-Hamlawi, care a trimis puţin pe lângă poartă.
Craiova a preluat conducerea în minutul 50, când Badelj a marcat cu o lovitură de cap la cornerul lui Cicâldău. Gazdele au rămas în zece din minutul 65, când un clinci între Bancu şi Armstrong, în care ambii jucători au comis gesturi nesportive, a fost sancţionat de arbitrul Adrian Cojocaru cu un cartonaş roşu acordat doar lui Bancu. Armstrong a avut golul egalizator în vârfuul ghetei, dar a şutat slab din careu, în minutul 69. Dinamoviştii au forţat golul încercând o formulă ofensivă pe final, iar două rezerve, Armstrong şi Alexandru Pop, au colaborat la golul egalizator, din minutul 90, înscris de Pop. Isenko a scos un minutul mai târziu, cu o intervenţie excelentă, din faţa lui Karamoko, iar Universitatea Craiova – Dinamo s-a terminat 2-2.
Oltenii rămân lideri, cu 24 de puncte, două mai mult decât echipa de pe locul al doilea, FC Argeş. Dinamo e pe locul al treilea, cu 20 de puncte.
