"Vin să ia salariile unor români"! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul - Antena Sport

Mirel Rădoi (44 de ani) i-a “distrus” pe Stipe Perica (30 de ani) şi Maxime Sivis (27 de ani) după scandalul ce a izbucnit pe tunelul stadionului Ion Oblemenco. Mirel Rădoi a avut un discurs dur mai ales la adresa lui Perica.

El a susţinut că a intervenit pentru a-i despărţi pe jucătorii implicaţi în conflict. Legat de meci, Rădoi a criticat decizia centralului Cojocaru de a-l elimina doar pe Nicuşor Bancu. El a spus că nu vrea să discute prea multe, de teama suspendării, dar a transmis, răspicat, că decizia lui Cojocaru a fost greşită.

Mirel Rădoi: “Până la roşu nu aveam nicio emoţie”

“Un meci cu goluri. Era greu să se termine la egalitate. Are două scenarii. Până la roşu nu aveam nicio emoţie. După aceea s-a întors cumva, şi iniţiativa şi posesia şi ocaziile au apărut la poarta noastră.

Eu, ca şi al patrulea arbitru, am văzut faza de aproape (n.r: a eliminării lui Bancu). Cumva încerc să evit să discut pentru că nu vreau să fiu suspendat. Mi-e teamă să vorbesc, sincer. Pentru mine e o fază clară. Primul care loveşte e Armstrong. După aceea, să vii exact invers… Dânşii ştiu. Trebuie să acceptăm şi să mergem mai departe.

Au avut atitudine, determinare, spirit de echipă (n.r: jucătorii Craiovei). Nu am ce să le reproşez.