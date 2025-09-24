S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu - Antena Sport

Mandatul de președinte al lui Gino Iorgulescu la Liga Profesionistă de Fotbal urmează să se încheie peste doi ani, iar un nume important din fotbalul românesc și-a anunțat intenția de a candida. Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a dezvăluit că își dorește să ocupe șefia LPF, însă a refuzat să discute pe larg, în semn de respect pentru actualul om din conducere.

De când a “agățat ghetele în cui”, Dani Coman a ocupat funcția de președinte la trei cluburi din România, respectiv Astra, Hermannstadt și FC Argeș.

Dani Coman candidează pentru șefia LPF

Oficialul piteștenilor a devăluit că intenționează să candideze atât timp cât va simți că poate aduce o schimbare în fotbalul românesc. De când și-a început cariera de conducător, Coman a contribuit la revenirea lui FC Argeș în prima ligă și a fost prezent la Hermannstadt pe parcursul unor sezoane bune ale sibienilor în prima ligă.

“Eu întotdeauna mi-am propus în viață obiective mărețe, indiferent că a fost în sport sau în alte lucruri pe care le-am făcut. Vreau să candidez la Liga Profesionistă de Fotbal, dar în același timp, și de fiecare dată am spus-o, că alegerile vor fi peste 2 ani. Trebuie să îl respectăm pe actualul președinte.

Nu vreau să discut absolut nimic despre ceea ce se întâmplă acolo, pentru că nu e normal. Nu ar fi corect față de domnul Gino Iorgulescu și față de oamenii pe care îi are în subordine. Și sunt oameni buni, capabili, la Ligă.