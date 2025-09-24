Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu

S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 13:38

Comentarii
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu

Gino Iorgulescu și Răzvan Burleanu, la o adunare generală a FRF / Sport Pictures

Mandatul de președinte al lui Gino Iorgulescu la Liga Profesionistă de Fotbal urmează să se încheie peste doi ani, iar un nume important din fotbalul românesc și-a anunțat intenția de a candida. Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a dezvăluit că își dorește să ocupe șefia LPF, însă a refuzat să discute pe larg, în semn de respect pentru actualul om din conducere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De când a “agățat ghetele în cui”, Dani Coman a ocupat funcția de președinte la trei cluburi din România, respectiv Astra, Hermannstadt și FC Argeș.

Dani Coman candidează pentru șefia LPF

Oficialul piteștenilor a devăluit că intenționează să candideze atât timp cât va simți că poate aduce o schimbare în fotbalul românesc. De când și-a început cariera de conducător, Coman a contribuit la revenirea lui FC Argeș în prima ligă și a fost prezent la Hermannstadt pe parcursul unor sezoane bune ale sibienilor în prima ligă.

Eu întotdeauna mi-am propus în viață obiective mărețe, indiferent că a fost în sport sau în alte lucruri pe care le-am făcut. Vreau să candidez la Liga Profesionistă de Fotbal, dar în același timp, și de fiecare dată am spus-o, că alegerile vor fi peste 2 ani. Trebuie să îl respectăm pe actualul președinte.

Nu vreau să discut absolut nimic despre ceea ce se întâmplă acolo, pentru că nu e normal. Nu ar fi corect față de domnul Gino Iorgulescu și față de oamenii pe care îi are în subordine. Și sunt oameni buni, capabili, la Ligă.

Reclamă
Reclamă

Ce va fi peste 2 ani? Vom vedea! Lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Nu putem anticipa ce va fi. Dacă voi fi convins 100% că am șanse să câștig, dacă sunt 100% convins că pot aduce un plus fotbalului, da, probabil voi candida“, a spus Dani Coman, potrivit gsp.ro.

Gino Iorgulescu este președintele LPF din anul 2013, iar în prezent se află la al treilea mandat. Fostul jucător nu este eligibil să candideze, doar dacă Statutul Ligii Profesioniste de Fotbal nu se va modifica.

Elevul din Bucureşti reţinut pentru ameninţări în masă, cercetat de FBI încă din 2023 pentru terorismElevul din Bucureşti reţinut pentru ameninţări în masă, cercetat de FBI încă din 2023 pentru terorism
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Observator
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu știu ce face acolo”
Fanatik.ro
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu știu ce face acolo”
15:03
Vladislav Blănuță are zilele numărate la Dinamo Kiev. Conducerea clubului i-a decis soarta
14:43
Când poate reveni Lamine Yamal pe teren? Superstarul Barcelonei vrea să fie 100% apt la un meci “de 5 stele”
14:23
Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1
14:04
Mircea Lucescu le-a vorbit italienilor despre Cristi Chivu: “Când ajungi într-un loc nou, asta nu e garantat”
13:43
Gigi Becali nu a mai stat pe gânduri şi a anunţat planul de la FCSB
13:30
Jayson Tatum vrea să revină în acest sezon, după accidentarea teribilă! “E o întrebare de un milion de dolari”
Vezi toate știrile
1 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 2 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 3 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 4 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 5 EXCLUSIVLovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia 6 Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul