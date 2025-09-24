S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu - Antena Sport

Mandatul de președinte al lui Gino Iorgulescu la Liga Profesionistă de Fotbal urmează să se încheie peste doi ani, iar un nume important din fotbalul românesc și-a anunțat intenția de a candida. Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a dezvăluit că își dorește să ocupe șefia LPF, însă a refuzat să discute pe larg, în semn de respect pentru actualul om din conducere.
De când a “agățat ghetele în cui”, Dani Coman a ocupat funcția de președinte la trei cluburi din România, respectiv Astra, Hermannstadt și FC Argeș.
Dani Coman candidează pentru șefia LPF
Oficialul piteștenilor a devăluit că intenționează să candideze atât timp cât va simți că poate aduce o schimbare în fotbalul românesc. De când și-a început cariera de conducător, Coman a contribuit la revenirea lui FC Argeș în prima ligă și a fost prezent la Hermannstadt pe parcursul unor sezoane bune ale sibienilor în prima ligă.
“Eu întotdeauna mi-am propus în viață obiective mărețe, indiferent că a fost în sport sau în alte lucruri pe care le-am făcut. Vreau să candidez la Liga Profesionistă de Fotbal, dar în același timp, și de fiecare dată am spus-o, că alegerile vor fi peste 2 ani. Trebuie să îl respectăm pe actualul președinte.
Nu vreau să discut absolut nimic despre ceea ce se întâmplă acolo, pentru că nu e normal. Nu ar fi corect față de domnul Gino Iorgulescu și față de oamenii pe care îi are în subordine. Și sunt oameni buni, capabili, la Ligă.
Ce va fi peste 2 ani? Vom vedea! Lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Nu putem anticipa ce va fi. Dacă voi fi convins 100% că am șanse să câștig, dacă sunt 100% convins că pot aduce un plus fotbalului, da, probabil voi candida“, a spus Dani Coman, potrivit gsp.ro.
Gino Iorgulescu este președintele LPF din anul 2013, iar în prezent se află la al treilea mandat. Fostul jucător nu este eligibil să candideze, doar dacă Statutul Ligii Profesioniste de Fotbal nu se va modifica.
