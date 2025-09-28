Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Meci de infarct pentru Răzvan Lucescu în Grecia. PAOK, un nou pas greșit după ce a condus cu 3-1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Superliga Greciei | Meci de infarct pentru Răzvan Lucescu în Grecia. PAOK, un nou pas greșit după ce a condus cu 3-1

Meci de infarct pentru Răzvan Lucescu în Grecia. PAOK, un nou pas greșit după ce a condus cu 3-1

Publicat: 28 septembrie 2025, 23:19

Comentarii
Meci de infarct pentru Răzvan Lucescu în Grecia. PAOK, un nou pas greșit după ce a condus cu 3-1

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

PAOK Salonic, echipa antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Asteras. Elevii lui Lucescu jr au condus cu 3-1. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă Federico Macheda a deschis scorul pentru Asteras Tripoli, în minutul 7, PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a egalat în minutul 21, dintr-un penalty transformat de Despodov. 

Meci de infarct pentru Răzvan Lucescu în Grecia 

În minutul 26, Konstantelias a adus în avantaj pe alb-negri. Oaspeţii au mai primit un penalty, la un fault asupra lui Chalov şi acelaşi jucător a transformat în minutul 33, ducând scorul la 3-1 pentru PAOK. 

Emmanouilidis a marcat în al doilea minut de prelungiri şi la pauză PAOK conducea cu 3-2. Gioacchini a egalat pentru gazde, în minutul 74, iar elevii lui Lucescu jr nu au mai putut schimba tabela, chiar dacă Pomonis le-a lăsat pe gazde în zece, după ce a fost eliminat în minutul 90. Asteras – PAOK a fost în cele din urmă 3-3. 

Echipa lui Răzvan e pe locul 3, cu 11 puncte. Asteras e penultima în clasament, locul 15, cu doar două puncte. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
Observator
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
Fanatik.ro
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
23:05
Singurul jucător criticat de Gigi Becali, după FCSB – Oțelul 1-0: „Fuge de joc și se ascunde de minge”
22:54
Gigi Becali a trecut repede peste victoria cu Oțelul. Ce dilemă are patronul FCSB-ului
22:50
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a învins-o pe Oțelul: „E rușinos”
22:48
Juri Cisotti, reacție fermă după ce FCSB a „spart gheața” și a învins-o pe Oțelul: „Foarte important”
22:27
FCSB – Oţelul 1-0. Campioana României se impune greu pe Arena Națională
21:54
Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga! Un alt puşti de 17 ani a debutat pentru catalani
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 3 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”