Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România - Ungaria - Antena Sport

Scene şocante au avut loc în timpul meciului de futsal România – Ungaria. Galeriile din Craiova au sărit la bătaie. Jandarmeria a intervenit rapid.

Fanii români care au provocat incidente au fost puşi pe burtă de către jandarmii români. Cunoscutul “Gogoaşă”, implicat în incidente şi la meciul România – Kosovo 2-0, din septembrie 2023, a fost şi el printre cei care au provocat scandalul de la meciul de futsal.

Incidente şocante la meciul de futsal România – Ungaria

UPDATE: Meciul s-a reluat

UPDATE: Meciul a fost suspendat. Se va relua doar dacă fanii vor înceta scandările xenofobe

Potrivit surselor AntenaSport, suporterii olteni erau deranjaţi că s-a defectat o tabelă, iar aceasta arăta “Ungaria – Ungaria” în loc de “România – Ungaria”.