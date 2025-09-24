Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România - Ungaria - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 24 septembrie 2025, 20:15

Scene şocante au avut loc în timpul meciului de futsal România – Ungaria. Galeriile din Craiova au sărit la bătaie. Jandarmeria a intervenit rapid.

Fanii români care au provocat incidente au fost puşi pe burtă de către jandarmii români. Cunoscutul “Gogoaşă”, implicat în incidente şi la meciul România – Kosovo 2-0, din septembrie 2023, a fost şi el printre cei care au provocat scandalul de la meciul de futsal.

Incidente şocante la meciul de futsal România – Ungaria

UPDATE: Meciul s-a reluat

UPDATE: Meciul a fost suspendat. Se va relua doar dacă fanii vor înceta scandările xenofobe

Potrivit surselor AntenaSport, suporterii olteni erau deranjaţi că s-a defectat o tabelă, iar aceasta arăta “Ungaria – Ungaria” în loc de “România – Ungaria”.

România dispută la Craiova returul barajului de calificare la Campionatul European de futsal din 2026. În tur România a pierdut cu 3-2 în Ungaria.

Nu a fost singurul incident pe care l-au provocat fanii olteni la meciul România – Ungaria de futsal. Fanii din Craiova au comis mai multe derapaje xenofobe şi i-au înjurat pe jucătorii maghiari şi ţara vecină. Înainte de startul meciului, fanii olteni au înjurat şi conducerea FRF.

