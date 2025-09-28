Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB - Oțelul. Juri Cisotti a fost decisiv la două minute după ce a intrat pe teren - Antena Sport

Gigi Becali a avut o inspirație uriașă în meciul dintre FCSB și Oțelul, din etapa a 11-a din Liga 1. Juri Cisotti a fost trimis în teren la pauza partidei de pe Arena Națională și a scos un penalty două minute mai târziu.

FCSB a reușit să deschidă scorul în minutul 48. Florin Tănase a transformat fără emoții lovitura de la punctul cu var.

Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB – Oțelul

Juri Cisotti l-a înlocuit pe Mamadou Thiam, după prima repriză a meciului cu Oțelul. În minutul 47, mijlocașul italian a fost faultat în careu de Dur-Bozoancă și arbitrul Ionuț Coza a dictat penalty.

Totodată, este de menționat că Juri Cisotti a primit o pasă în interiorul careului de la Alexandru Stoian, înainte de să fie faultat de portarul gălățenilor. Și tânărul atacant a fost trimis în teren la pauză, înlocuindu-l pe Mihai Toma.

Un alt jucător schimbat la pauza partidei cu Oțelul a fost Baba Alhassan. Mijlocașul a gafat în finalul reprizei, când gălățenii au fost aproape să deschidă scorul, astfel că în locul lui a fost trimis pe teren Malcom Edjouma. Francezul a fost titular în meciul trecut al campioanei, victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles din Europa League.