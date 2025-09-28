Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB - Oțelul. Juri Cisotti a fost decisiv la două minute după ce a intrat pe teren - Antena Sport

Gigi Becali a avut o inspirație uriașă în meciul dintre FCSB și Oțelul, din etapa a 11-a din Liga 1. Juri Cisotti a fost trimis în teren la pauza partidei de pe Arena Națională și a scos un penalty două minute mai târziu.
FCSB a reușit să deschidă scorul în minutul 48. Florin Tănase a transformat fără emoții lovitura de la punctul cu var.
Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB – Oțelul
Juri Cisotti l-a înlocuit pe Mamadou Thiam, după prima repriză a meciului cu Oțelul. În minutul 47, mijlocașul italian a fost faultat în careu de Dur-Bozoancă și arbitrul Ionuț Coza a dictat penalty.
Totodată, este de menționat că Juri Cisotti a primit o pasă în interiorul careului de la Alexandru Stoian, înainte de să fie faultat de portarul gălățenilor. Și tânărul atacant a fost trimis în teren la pauză, înlocuindu-l pe Mihai Toma.
Un alt jucător schimbat la pauza partidei cu Oțelul a fost Baba Alhassan. Mijlocașul a gafat în finalul reprizei, când gălățenii au fost aproape să deschidă scorul, astfel că în locul lui a fost trimis pe teren Malcom Edjouma. Francezul a fost titular în meciul trecut al campioanei, victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles din Europa League.
Florin Tănase a ajuns la șase goluri marcate în acest sezon la FCSB, în campionat, după reușita din meciul cu Oțelul. Decarul campioanei este golgheterul la zi al Ligii 1.
Echipele de start:
- FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, F. Tănase – M. Toma, Olaru, Thiam – Bîrligea. Rezerve: Zima, Udrea, Alibec, Miculescu, Kiki, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Oct. Popescu, A. Stoian. Antrenor: Elias Charamabous
- Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz – Ferreira, Lameira, Moreira – Sandu, Dos Santos, Lopes. Rezerve: I. Popescu, Ursu, S. Rus, Neicu, Tovar, Postelnicu, A. Ciobanu, Cihra, Frunză, Bordun, Araujo. Antrenor: Laszlo Balint
FCSB are nevoie urgentă de puncte în Liga 1, având o singură victorie în cele zece meciuri jucate. Campioana are doar șapte puncte, fiind pe locul 13.
- Gigi Becali a trecut repede peste victoria cu Oțelul. Ce dilemă are patronul FCSB-ului
- Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a învins-o pe Oțelul: „E rușinos”
- Juri Cisotti, reacție fermă după ce FCSB a „spart gheața” și a învins-o pe Oțelul: „Foarte important”
- FCSB – Oţelul 1-0. Campioana României se impune greu pe Arena Națională
- Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB – Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren