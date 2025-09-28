Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB - Oțelul. Juri Cisotti a fost decisiv la două minute după ce a intrat pe teren - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB – Oțelul. Juri Cisotti a fost decisiv la două minute după ce a intrat pe teren

Publicat: 28 septembrie 2025, 21:51

Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB – Oțelul. Juri Cisotti a fost decisiv la două minute după ce a intrat pe teren

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali a avut o inspirație uriașă în meciul dintre FCSB și Oțelul, din etapa a 11-a din Liga 1. Juri Cisotti a fost trimis în teren la pauza partidei de pe Arena Națională și a scos un penalty două minute mai târziu.  

FCSB a reușit să deschidă scorul în minutul 48. Florin Tănase a transformat fără emoții lovitura de la punctul cu var. 

Juri Cisotti l-a înlocuit pe Mamadou Thiam, după prima repriză a meciului cu Oțelul. În minutul 47, mijlocașul italian a fost faultat în careu de Dur-Bozoancă și arbitrul Ionuț Coza a dictat penalty.  

Totodată, este de menționat că Juri Cisotti a primit o pasă în interiorul careului de la Alexandru Stoian, înainte de să fie faultat de portarul gălățenilor. Și tânărul atacant a fost trimis în teren la pauză, înlocuindu-l pe Mihai Toma.  

Un alt jucător schimbat la pauza partidei cu Oțelul a fost Baba Alhassan. Mijlocașul a gafat în finalul reprizei, când gălățenii au fost aproape să deschidă scorul, astfel că în locul lui a fost trimis pe teren Malcom Edjouma. Francezul a fost titular în meciul trecut al campioanei, victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles din Europa League.  

Florin Tănase a ajuns la șase goluri marcate în acest sezon la FCSB, în campionat, după reușita din meciul cu Oțelul. Decarul campioanei este golgheterul la zi al Ligii 1.

Echipele de start:  

  • FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, F. Tănase – M. Toma, Olaru, Thiam – Bîrligea. Rezerve: Zima, Udrea, Alibec, Miculescu, Kiki, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Oct. Popescu, A. Stoian. Antrenor: Elias Charamabous 
  • Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz – Ferreira, Lameira, Moreira – Sandu, Dos Santos, Lopes. Rezerve: I. Popescu, Ursu, S. Rus, Neicu, Tovar, Postelnicu, A. Ciobanu, Cihra, Frunză, Bordun, Araujo. Antrenor: Laszlo Balint 

FCSB are nevoie urgentă de puncte în Liga 1, având o singură victorie în cele zece meciuri jucate. Campioana are doar șapte puncte, fiind pe locul 13. 

22:54
Gigi Becali a trecut repede peste victoria cu Oțelul. Ce dilemă are patronul FCSB-ului
22:50
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a învins-o pe Oțelul: „E rușinos”
22:48
Juri Cisotti, reacție fermă după ce FCSB a „spart gheața” și a învins-o pe Oțelul: „Foarte important”
22:27
FCSB – Oţelul 1-0. Campioana României se impune greu pe Arena Națională
21:54
Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga! Un alt puşti de 17 ani a debutat pentru catalani
21:19
Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB – Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren
