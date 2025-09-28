Singurul jucător criticat de Gigi Becali, după FCSB - Oțelul 1-0: „Fuge de joc și se ascunde de minge” - Antena Sport

Gigi Becali a criticat un singur jucător după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Oțelul, în etapa a 11-a din Liga 1. Patronul campioanei s-a declarat nemulțumit de prestația lui Mihai Toma.

Tânărul jucător al campioanei a fost schimbat la pauza meciului de pe Arena Națională. În locul lui a fost trimis un alt jucător U21, Alexandru Stoian.

Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Toma după FCSB – Oțelul 1-0

Alexandru Stoian i-a pasat lui Juri Cisotti în minutul 47, atunci când italianul a fost faultat în careu de Dur-Bozoancă și arbitrul Ionuț Coza a dictat penalty pentru FCSB. Lovitura de la punctul cu var a fost transformată ulterior fără emoții de Florin Tănase, care a ajuns la șase goluri marcate în acest sezon, în Liga 1.

Gigi Becali l-a lăudat pe tânărul atacant, mărturisind că-l va titulariza în următoarele meciuri, în locul lui Mihai Toma.

„Toma are calitate, numai că a început să fugă de joc, să se ascundă de minge. Şi dacă te ascunzi de minge, ştiţi ce fac eu. Faptul că a scăpat acolo înseamnă tupeu. Înseamnă încredere.