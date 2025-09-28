Singurul jucător criticat de Gigi Becali, după FCSB - Oțelul 1-0: „Fuge de joc și se ascunde de minge” - Antena Sport

Gigi Becali a criticat un singur jucător după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Oțelul, în etapa a 11-a din Liga 1. Patronul campioanei s-a declarat nemulțumit de prestația lui Mihai Toma.
Tânărul jucător al campioanei a fost schimbat la pauza meciului de pe Arena Națională. În locul lui a fost trimis un alt jucător U21, Alexandru Stoian.
Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Toma după FCSB – Oțelul 1-0
Alexandru Stoian i-a pasat lui Juri Cisotti în minutul 47, atunci când italianul a fost faultat în careu de Dur-Bozoancă și arbitrul Ionuț Coza a dictat penalty pentru FCSB. Lovitura de la punctul cu var a fost transformată ulterior fără emoții de Florin Tănase, care a ajuns la șase goluri marcate în acest sezon, în Liga 1.
Gigi Becali l-a lăudat pe tânărul atacant, mărturisind că-l va titulariza în următoarele meciuri, în locul lui Mihai Toma.
„Toma are calitate, numai că a început să fugă de joc, să se ascundă de minge. Şi dacă te ascunzi de minge, ştiţi ce fac eu. Faptul că a scăpat acolo înseamnă tupeu. Înseamnă încredere.
Stoian va juca de acum acolo, în bandă. Dacă suntem în avantaj, el trece atacant şi trece acolo Miculescu”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Oțelul 1-0.
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a învins-o pe Oțelul
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a învins-o pe Oțelul cu 1-0 în etapa a 11-a din Liga 1. Campioana a obținut prima victorie în campionat, după opt etape, acumulând zece puncte.
Gigi Becali s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale. Campioana a înregistrat a doua victorie în patru zile, după ce s-a impus și în partida cu Go Ahead Eagles din Europa League, cu același scor.
„Nu de Craiova, că eu nu fac socoteli cu Craiova. Nu numai cu locul 6, ci cu tot ce e în faţa noastră. Vorbeam cu Meme, nu mai ştim cu cine să ţinem. Cu CFR sau cu U Cluj? Sunt multe echipe care joacă bine. Să zicem că nici Slobozia nu e o problemă. Problema e UTA, problema e CFR, care are un meci în minus. Mai mare e problema CFR, decât Farul, că are echipă puternică. Nu mă gândesc eu la Craiova.
Nu contează, nici nu mă gândesc la distanţă. E ruşinos, vom vedea ce o fi. E ruşinos să fii în play-out”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Oțelul 1-0.
