Cagliari - Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa lui Cristi Chivu caută a treia victorie la rând - Antena Sport

Meciul dintre Inter şi Sassuolo, din etapa a cincea din Serie A, va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 21:45. Echipa lui Cristi Chivu are şansa de a lega pentru prima oară trei victorii în acest sezon.

După primele patru etape, Inter se află pe locul 10, cu 6 puncte. De partea cealaltă, Cagliari se află pe locul 7, cu 7 puncte.

Cagliari – Inter LIVE SCORE (21:45)

Inter pare că a trecut peste înfrângerea dramatică cu Juventus. Echipa lui Cristi Chivu a debutat cu dreptul în Champions League, acolo unde a învins-o pe Ajax, scor 2-0, după care s-a impus în meciul de pe teren propriu cu Sassuolo, în Serie A, scor 2-1.

Cagliari, adversara vicecampioanei Europei din etapa a cincea, traversează o perioadă bună, cu trei victorii la rând. Calgiari a câştigat meciurile cu Parma (2-0) şi Lecce (2-1), după care a învins-o pe Frosinone în Coppa Italia, scor 4-1.

Sezonul trecut, Inter nu a avut emoţii în faţa celor de la Cagliari. În decembrie, în deplasare, Inter a câştigat cu 3-0, în timp ce meciul de la Milano, din aprilie, a fost câştigat cu 3-1.