Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cagliari - Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa lui Cristi Chivu caută a treia victorie la rând - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cagliari – Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa lui Cristi Chivu caută a treia victorie la rând

Cagliari – Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa lui Cristi Chivu caută a treia victorie la rând

Publicat: 27 septembrie 2025, 15:45

Comentarii
Cagliari – Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa lui Cristi Chivu caută a treia victorie la rând

Cristi Chivu / Profimedia

Meciul dintre Inter şi Sassuolo, din etapa a cincea din Serie A, va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 21:45. Echipa lui Cristi Chivu are şansa de a lega pentru prima oară trei victorii în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După primele patru etape, Inter se află pe locul 10, cu 6 puncte. De partea cealaltă, Cagliari se află pe locul 7, cu 7 puncte.

Cagliari – Inter LIVE SCORE (21:45)

Inter pare că a trecut peste înfrângerea dramatică cu Juventus. Echipa lui Cristi Chivu a debutat cu dreptul în Champions League, acolo unde a învins-o pe Ajax, scor 2-0, după care s-a impus în meciul de pe teren propriu cu Sassuolo, în Serie A, scor 2-1.

Cagliari, adversara vicecampioanei Europei din etapa a cincea, traversează o perioadă bună, cu trei victorii la rând. Calgiari a câştigat meciurile cu Parma (2-0) şi Lecce (2-1), după care a învins-o pe Frosinone în Coppa Italia, scor 4-1.

Sezonul trecut, Inter nu a avut emoţii în faţa celor de la Cagliari. În decembrie, în deplasare, Inter a câştigat cu 3-0, în timp ce meciul de la Milano, din aprilie, a fost câştigat cu 3-1.

Reclamă
Reclamă

Săptămâna premergătoare meciului cu Cagliari nu a fost însă una uşoară. În timpul unui antrenament, câţiva fani nerazzurri l-au şicanat pe Lautaro Martinez, iar fostul căpitan al naţionalei României a avut o reacţie dură.

Echipe probabile în Cagliari – Inter

  • Cagliari (3-5-2): Caprille – Obert, Mina, Luperto – Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Deiola – S. Esposito, Borrelli
    Antrenor: Fabio Pisacane
  • Inter (3-5-2): Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, L. Martinez
    Antrenor: Cristi Chivu
După patru ani, investiţia de 127 milioane de euro făcută de statul român la Cluj a prins viaţăDupă patru ani, investiţia de 127 milioane de euro făcută de statul român la Cluj a prins viaţă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Observator
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Ce surpriză romantică i-a făcut Radu Drăgușin iubitei sale, Ioana Stan. „În fiecare lună”
Fanatik.ro
Ce surpriză romantică i-a făcut Radu Drăgușin iubitei sale, Ioana Stan. „În fiecare lună”
15:28
Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din “Primvs derby”, pe Ilie Oană
15:12
VIDEOCe au scris turcii despre Gică Hagi, după ce a fost surprins în tribune la meciul lui Ianis Hagi, contra lui Galatasaray
15:07
Cristiano Ronaldo l-a lăsat “mască” pe Inigo Martinez după transferul ibericului la Al-Nassr: “E o plăcere”
14:35
Atletico Madrid – Real Madrid LIVE SCORE (17:15). Barcelona aşteaptă un pas greşit al echipei lui Xabi Alonso
13:59
Ciprian Tătărușanu n-are vreo emoție privind startul de sezon al FCSB-ului: “Nu o pot numi criză”
13:58
Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner fac spectacol la Tokyo şi Beijing! Calificări în sferturi pentru cei doi
Vezi toate știrile
1 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 2 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 3 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 4 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun”
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!