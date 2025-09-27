Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: "Nu avem la nivelul lui" - Antena Sport

Aurel Ţicleanu, fostul mare jucător al Universităţii Craiova, este de părere că Danny Armstrong, scoţianul celor de la Dinamo, poate fi o variantă pentru echipa naţională a României.

Intrat la pauza meciului dintre Universitatea Craiova şi Dinamo 2-2, Danny Armstrong s-a remarcat în meciul de pe Ion Oblemenco în minutul 62, atunci când a provocat eliminarea lui Nicuşor Bancu, fază care a stârnit multe controverse.

Aurel Ţicleanu l-a propus la Danny Armstrong la naţionala României

Aurel Ţicleanu este de părere că Danny Armstrong ar putea fi o variantă foarte bună pentru Mircea Lucescu la naţionala României, dar pe postul de fundaş stânga. Până acum, Danny Armstrong nu a fost niciodată convocat la naţionala Scoţiei:

“Mie mi se pare, am mai spus, eu nu cred că avem fundaș stânga de nivelul lui, dacă cei de la Dinamo se hotărăsc să joace cu el fundaș stânga.

Au mai jucat un meci la care, tot așa, a schimbat complet fața jocului. Dă niște centrări care în proporție de peste 90 la sută sunt foarte exacte. E agresiv, puternic, rapid. Nivelul lui de tehnică m-ar determina să îl cobor puțin.