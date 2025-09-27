Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: "Nu avem la nivelul lui" - Antena Sport

Aurel Ţicleanu, fostul mare jucător al Universităţii Craiova, este de părere că Danny Armstrong, scoţianul celor de la Dinamo, poate fi o variantă pentru echipa naţională a României.
Intrat la pauza meciului dintre Universitatea Craiova şi Dinamo 2-2, Danny Armstrong s-a remarcat în meciul de pe Ion Oblemenco în minutul 62, atunci când a provocat eliminarea lui Nicuşor Bancu, fază care a stârnit multe controverse.
Aurel Ţicleanu l-a propus la Danny Armstrong la naţionala României
Aurel Ţicleanu este de părere că Danny Armstrong ar putea fi o variantă foarte bună pentru Mircea Lucescu la naţionala României, dar pe postul de fundaş stânga. Până acum, Danny Armstrong nu a fost niciodată convocat la naţionala Scoţiei:
“Mie mi se pare, am mai spus, eu nu cred că avem fundaș stânga de nivelul lui, dacă cei de la Dinamo se hotărăsc să joace cu el fundaș stânga.
Au mai jucat un meci la care, tot așa, a schimbat complet fața jocului. Dă niște centrări care în proporție de peste 90 la sută sunt foarte exacte. E agresiv, puternic, rapid. Nivelul lui de tehnică m-ar determina să îl cobor puțin.
L-aș naturaliza, noi nu avem pentru echipa națională de nivelul ăsta. Și nici nu vine ceva din spate. Pe Borza îl așteptăm de vreo 3 ani. Să sperăm că găsim”, a declarat Aurel Ţicleanu, la primasport.ro.
- 750.000 de euro este cota de piaţă a lui Danny Armstrong, potrivit transfermarkt.com
- 11 meciuri, 4 goluri şi 2 pase de gol are Danny Armstrong în acest sezon la Dinamo
- Mirel Rădoi i-a făcut praf pe dinamovişti: “Nu aţi fost în stare să ne bateţi 11 contra 10! Încep să se teamă”
- Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz
- Ștefan Baiaram, tranșant după Univ. Craiova – Dinamo: “N-aveau nicio șansă”. Ce a spus despre un transfer
- Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova”
- Kopic l-a lăudat pe Armstrong, după ce scoţianul a provocat eliminarea lui Bancu: “Are o energie excelentă”