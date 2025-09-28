Gigi Becali a trecut repede peste victoria cu Oțelul. Ce dilemă are patronul FCSB-ului - Antena Sport

FCSB a pus punct unei săptămâni excelente. După succesul obținut în Europa League, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, campioana României s-a impus pe Arena Națională contra Oțelului condus de Laszlo Balint.

Florin Tănase a fost eroul roș-albaștrilor, el reușind să transforme lovitura de la 11 metri obținută de italianul Juri Cisotti. A fost abia a doua victorie din campionat pentru FCSB.

Gigi Becali și dilema dinaintea meciului cu Young Boys Berna

După o serie de coșmar în campionatul intern, FCSB a reușit în cele din urmă să obțină a doua victorie din actuala stagiune. Gruparea roș-albastră a marcat golul victoriei în debutul reprizei secunde, prin Florin Tănase.

Gigi Becali a reacționat după disputa de pe Arena Națională și a început să verifice deja ce soluții va avea pentru meciul cu Young Boys Berna, din UEFA Europa League.

„Am avut bara lui Miculescu, am avut cu Stoian şi Bîrligea singur cu poarta. Am avut cinci ocazii. Eşti mulţumit când ai 1-0 şi cinci ocazii. Echipă combinativă asta, cu portughezii. Nu au finalitate, nu dau gol.