„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS - Antena Sport

Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman la Al Gharafa a fost făcut public de TAS. Tribunalul de la Lausanne a publicat motivarea completă a procesului dintre FCSB și clubul din Qatar.

Florinel Coman a fost transferat de Al Gharafa de la FCSB în vara anului trecut, în schimbul sumei de cinci milioane de euro. Banii însă nu au fost virați în contul campioanei, ci în unul din Vietnam.

FCSB a apelat ulterior la TAS pentru a-și face dreptate, iar campioana a demonstrat faptul că Al Gharafa a greșit în momentul în care a vrut să vireze cele cinci milioane de euro. Concret, în motivarea publicată de TAS se explică faptul că în schimbul de mail-uri dintre cele două cluburi, qatarezii au folosit ca adresă mail-ul office@fscb-ro.com, suspect după utilizarea „fscb”.

Mihai Stoica a avut o reacție dură după ce TAS i-a oferit dreptate FCSB-ului în scandalul cu cei de la Al Gharafa. Oficialul campioanei a transmis că echipele din Golf nu sunt la prima astfel de abatere.

„E o fraudă făcută de ei, au mai făcut asta cu Vietnamul și la Budescu. Pentru a se combate dublele contacte, există o platformă unde cumpărătorul și vânzătorul urcă datele.