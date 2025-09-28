Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elias Charalambous a anunțat revenirea momentului la FCSB pentru meciul cu Young Boys Berna: „Va fi cu noi” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Elias Charalambous a anunțat revenirea momentului la FCSB pentru meciul cu Young Boys Berna: „Va fi cu noi”

Elias Charalambous a anunțat revenirea momentului la FCSB pentru meciul cu Young Boys Berna: „Va fi cu noi”

Daniel Işvanca Publicat: 28 septembrie 2025, 23:26

Comentarii
Elias Charalambous a anunțat revenirea momentului la FCSB pentru meciul cu Young Boys Berna: Va fi cu noi”

Elias Charalambous în FCSB - Oțelul / SPORT PICTURES

Campioana României s-a impus duminică pe Arena Națională contra celor de la Oțelul Galați, scor 1-0. Florin Tănase a adus victoria pentru formația antrenată de Elias Charalambous, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost al doilea succes din acest sezon pentru FCSB, care a urcat pe locul 11 în clasament după acest rezultat. Patronul roș-albaștrilor a fost inspirat la pauză și l-a introdus pe teren pe Juri Cisotti, care a scos penalty-ul din care s-a marcat.

Elias Charalambous, încântat de succesul cu Oțelul

FCSB a suferit pe Arena Națională pentru a obține a doua victorie a sezonului în Liga 1. Formația antrenată de Laszlo Balint a jucat un fotbal ofensiv la București și a pus destul de multe probleme la poarta lui Târnovanu.

Antrenorul campioanei României a vorbit la finalul partidei despre importanța acestei victorii din campionat, însă și-a mutat rapid atenția către duelul cu Young Boys Berna, din UEFA Europa League. Acesta a anunțat revenirea lui Adrian Șut, după ce FCSB l-a pierdut pe Graovac.

„Au fost 3 puncte importante pentru noi. În prima repriză nu am avut ritmul pe care trebuia să-l impunem. Trebuia să jucăm mai rapid. S-a schimbat totul în repriza a doua, jucătorii care au intrat de pe bancă au ajutat echipa. 

Reclamă
Reclamă

Pe lângă gol am mai avut 3-4 ocazii clare. Dacă nu marchezi, suferi până la final. E al doilea meci în care nu primim gol. Păstrăm cele trei puncte, dar nu avem timp de odihnă. (n. r. despre ocazii Stoian) Când ai astfel de situații și nu reușești să închizi meciul, suferi până la final.

Și-a dorit mult să înscrie, dar noi trebuie să vedem în ansamblu lucrurile. Sunt fericit pentru atitudinea din repriza a doua. (n. r. Graovac) Vedem mâine, Șut va fi cu noi la următorul meci. Trebuie să vedem meciul cu Young Boys, este un meci foarte greu. Au pierdut 1-4 în prima etapă”.

Elias Charalambous: „Dacă luptăm împreună nu avem cum să nu obținem și succes”

„Trebuie să fim pregătiți pentru un meci mare joi. Mă aștept ca suporterii să fie alături de băieți. Întotdeauna spun că trebuie să câștigă meciuri. Trebuie să ne refacem. Știm drumul pe care îl avem de parcurs. Când ai jucători care se pot adapta pe mai multe poziții, e foarte important pentru noi.

Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperieSchema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
Reclamă

Nu este despre unul sau doi jucători, ci despre echipă ca întreg și dacă luptăm împreună nu avem cum să nu obținem și succes”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
Observator
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
Fanatik.ro
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
23:20
Florin Tănase, mesaj dur după FCSB – Oţelul 1-0: “Trebuie să comenteze oamenii… De dat din gură, putem să dăm”
23:19
Meci de infarct pentru Răzvan Lucescu în Grecia. PAOK, un nou pas greșit după ce a condus cu 3-1
23:05
Singurul jucător criticat de Gigi Becali, după FCSB – Oțelul 1-0: „Fuge de joc și se ascunde de minge”
22:54
Gigi Becali a trecut repede peste victoria cu Oțelul. Ce dilemă are patronul FCSB-ului
22:50
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a învins-o pe Oțelul: „E rușinos”
22:48
Juri Cisotti, reacție fermă după ce FCSB a „spart gheața” și a învins-o pe Oțelul: „Foarte important”
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 3 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”