Elias Charalambous a anunțat revenirea momentului la FCSB pentru meciul cu Young Boys Berna: „Va fi cu noi” - Antena Sport

Campioana României s-a impus duminică pe Arena Națională contra celor de la Oțelul Galați, scor 1-0. Florin Tănase a adus victoria pentru formația antrenată de Elias Charalambous, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost al doilea succes din acest sezon pentru FCSB, care a urcat pe locul 11 în clasament după acest rezultat. Patronul roș-albaștrilor a fost inspirat la pauză și l-a introdus pe teren pe Juri Cisotti, care a scos penalty-ul din care s-a marcat.

Elias Charalambous, încântat de succesul cu Oțelul

FCSB a suferit pe Arena Națională pentru a obține a doua victorie a sezonului în Liga 1. Formația antrenată de Laszlo Balint a jucat un fotbal ofensiv la București și a pus destul de multe probleme la poarta lui Târnovanu.

Antrenorul campioanei României a vorbit la finalul partidei despre importanța acestei victorii din campionat, însă și-a mutat rapid atenția către duelul cu Young Boys Berna, din UEFA Europa League. Acesta a anunțat revenirea lui Adrian Șut, după ce FCSB l-a pierdut pe Graovac.

„Au fost 3 puncte importante pentru noi. În prima repriză nu am avut ritmul pe care trebuia să-l impunem. Trebuia să jucăm mai rapid. S-a schimbat totul în repriza a doua, jucătorii care au intrat de pe bancă au ajutat echipa.