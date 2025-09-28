Elias Charalambous a anunțat revenirea momentului la FCSB pentru meciul cu Young Boys Berna: „Va fi cu noi” - Antena Sport

Campioana României s-a impus duminică pe Arena Națională contra celor de la Oțelul Galați, scor 1-0. Florin Tănase a adus victoria pentru formația antrenată de Elias Charalambous, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.
A fost al doilea succes din acest sezon pentru FCSB, care a urcat pe locul 11 în clasament după acest rezultat. Patronul roș-albaștrilor a fost inspirat la pauză și l-a introdus pe teren pe Juri Cisotti, care a scos penalty-ul din care s-a marcat.
Elias Charalambous, încântat de succesul cu Oțelul
FCSB a suferit pe Arena Națională pentru a obține a doua victorie a sezonului în Liga 1. Formația antrenată de Laszlo Balint a jucat un fotbal ofensiv la București și a pus destul de multe probleme la poarta lui Târnovanu.
Antrenorul campioanei României a vorbit la finalul partidei despre importanța acestei victorii din campionat, însă și-a mutat rapid atenția către duelul cu Young Boys Berna, din UEFA Europa League. Acesta a anunțat revenirea lui Adrian Șut, după ce FCSB l-a pierdut pe Graovac.
„Au fost 3 puncte importante pentru noi. În prima repriză nu am avut ritmul pe care trebuia să-l impunem. Trebuia să jucăm mai rapid. S-a schimbat totul în repriza a doua, jucătorii care au intrat de pe bancă au ajutat echipa.
Pe lângă gol am mai avut 3-4 ocazii clare. Dacă nu marchezi, suferi până la final. E al doilea meci în care nu primim gol. Păstrăm cele trei puncte, dar nu avem timp de odihnă. (n. r. despre ocazii Stoian) Când ai astfel de situații și nu reușești să închizi meciul, suferi până la final.
Și-a dorit mult să înscrie, dar noi trebuie să vedem în ansamblu lucrurile. Sunt fericit pentru atitudinea din repriza a doua. (n. r. Graovac) Vedem mâine, Șut va fi cu noi la următorul meci. Trebuie să vedem meciul cu Young Boys, este un meci foarte greu. Au pierdut 1-4 în prima etapă”.
Elias Charalambous: „Dacă luptăm împreună nu avem cum să nu obținem și succes”
„Trebuie să fim pregătiți pentru un meci mare joi. Mă aștept ca suporterii să fie alături de băieți. Întotdeauna spun că trebuie să câștigă meciuri. Trebuie să ne refacem. Știm drumul pe care îl avem de parcurs. Când ai jucători care se pot adapta pe mai multe poziții, e foarte important pentru noi.
Nu este despre unul sau doi jucători, ci despre echipă ca întreg și dacă luptăm împreună nu avem cum să nu obținem și succes”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.
