Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: "Asta e partea rea din ce e la Craiova" - Antena Sport

Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, este convins că eliminarea lui Nicuşor Bancu a fost corectă. Universitatea Craiova a remizat contra echipei lui Zeljko Kopic, scor 2-2, în etapa cu numărul 11 a Ligii 1.

În minutul 62 a avut loc şi cea mai controversată fază a partidei. Nicuşor Bancu a fost călcat de Daniel Armstrong pe abdomen, după care l-a lovit pe scoţian.

Andrei Nicolescu, mesaj categoric pentru Mihai Rotaru, după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: “Asta e partea rea din ce e la Craiova”

Jocul a fost întrerupt, iar faza a fost analizată la VAR. Chemat la monitor de Chivulete, centralul Adrian Cojocaru a luat decizia de a-l elimina pe căpitanul Universităţii Craiova, în timp ce dinamovistul a scăpat nepedepsit.

La finalul meciului, oltenii au făcut scandal şi au pus tunurile pe arbitraj. Mihai Rotaru, patronul Universităţii Craiova, a avut un discurs dur la adresa arbitrilor.

Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, este de părere că eliminarea lui Bancu este corectă şi, legat de răbufnirile celor de la Craiova, a spus că acestea reprezinte părţile negative ale liderului din Liga 1: