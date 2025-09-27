Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: "Asta e partea rea din ce e la Craiova" - Antena Sport

Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, este convins că eliminarea lui Nicuşor Bancu a fost corectă. Universitatea Craiova a remizat contra echipei lui Zeljko Kopic, scor 2-2, în etapa cu numărul 11 a Ligii 1.
În minutul 62 a avut loc şi cea mai controversată fază a partidei. Nicuşor Bancu a fost călcat de Daniel Armstrong pe abdomen, după care l-a lovit pe scoţian.
Andrei Nicolescu, mesaj categoric pentru Mihai Rotaru, după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: “Asta e partea rea din ce e la Craiova”
Jocul a fost întrerupt, iar faza a fost analizată la VAR. Chemat la monitor de Chivulete, centralul Adrian Cojocaru a luat decizia de a-l elimina pe căpitanul Universităţii Craiova, în timp ce dinamovistul a scăpat nepedepsit.
La finalul meciului, oltenii au făcut scandal şi au pus tunurile pe arbitraj. Mihai Rotaru, patronul Universităţii Craiova, a avut un discurs dur la adresa arbitrilor.
Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, este de părere că eliminarea lui Bancu este corectă şi, legat de răbufnirile celor de la Craiova, a spus că acestea reprezinte părţile negative ale liderului din Liga 1:
“Dacă e să analizăm faza punctual, pentru Bancu roşu clar, pentru că loveşte. După, la VAR, dacă arbitrul cumva se gândeşte că în cădere sau în momentul în care a fost lovit în piept Armstrong are o reacţie, ar putea să reacţioneze eventual cu un cartonaş galben. Aşa o văd eu. Eliminarea lui Bancu e mai mult decât evidentă.
Asta e partea rea din ce e la Craiova. Nu vreau să comentez.
Având în vedere ultimele 15-20 de minute, nu mi se pare un rezultat echitabil”, a declarat Andrei Nicolescu, la primasport.ro.
- Kopic l-a lăudat pe Armstrong, după ce scoţianul a provocat eliminarea lui Bancu: “Are o energie excelentă”
- “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul
- Nicușor Bancu a reacționat după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Nu ştiu cum a interpretat el faza”
- Sorin Cârțu iese la atac după remiza cu Dinamo: „Craiova deranjează că este sus”
- Mihai Rotaru a tunat după Craiova – Dinamo 2-2! A făcut praf arbitrajul: “Ticăloşie! Brigadă jalnică”