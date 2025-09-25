Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Teatrul românilor" Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: "Vicleni" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”

“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”

Publicat: 25 septembrie 2025, 23:11

Comentarii
Teatrul românilor Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: Vicleni

Florin Tănase / Sport Pictures

FCSB a debutat cu dreptul în faza principală Europa League, după victoria cu 1-0 de pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Singurul gol al campioanei României a venit în minutul 13, atunci când David Miculescu a înscris din centrarea lui Denis Alibec.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Posesia celor de la Go Ahead Eagles a fost net superioară, dar nu i-a ajutat prea mult în duelul cu FCSB, mai ales că Ştefan Târnovanu a avut o seară foarte bună. El s-a remarcat prin mai multe intervenţii salvatoare.

Olandezii l-au taxat pe Florin Tănase, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “A căzut singur”

Olandezii nu au fost însă încântaţi de Florin Tănase. “Go Ahead Eagles pierde în faţa românilor vicleni”, au titrat cei de la oost.nl. Mai mult, ei l-au criticat pe Tănase pentru faptul că a simulat în repriza a doua, motiv pentru care jucătorul de la FCSB a fost avertizat:

“Arbitrul Tohver s-a săturat de teatrul românilor. Rezerva Tănase a căzut singur după duelul cu Deijl şi a rămas pe gazon pentru un moment. Arbitrul din Estonia i-a arătat cartonaşul galben”, au mai scris olandezii.

După această victorie, pentru FCSB urmează partida de pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, din Liga 1, după care Young Boys Berna vine la Bucureşti pentru etapa a doua din Europa League.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevul de 17 ani care a ameninţat cu un masacru în şcoli, violent la audieri. A vrut să lovească poliţiştii
Observator
Elevul de 17 ani care a ameninţat cu un masacru în şcoli, violent la audieri. A vrut să lovească poliţiştii
Gigi Becali și Emil Grădinescu s-au confruntat în direct după Go Ahead Eagles – FCSB: „Băi, am adus sute de milioane de euro în România, nu e normal / Și la spital comandați?”
Fanatik.ro
Gigi Becali și Emil Grădinescu s-au confruntat în direct după Go Ahead Eagles – FCSB: „Băi, am adus sute de milioane de euro în România, nu e normal / Și la spital comandați?”
23:57
Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu a apărat în Stuttgart – Celta Vigo 2-1. Rezultatele serii
23:53
Gigi Becali cere respect, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Am o vârstă! Fac ce fac şi aud că am nenorocit”
23:26
Gigi Becali a anunţat cât va lipsi Mihai Lixandru după ce jucătorul FCSB-ului s-a operat în Olanda
23:25
Mihai Stoica le-a dat peste nas contestatarilor, după 1-0 cu Go Ahead Eagles: „Așa, și?”
22:47
“Foarte ciudat ce s-a întâmplat” Cui i-a dedicat Ştefan Târnovanu victoria cu Go Ahead Eagles: “E pentru el”
22:34
David Miculescu, după ce a adus victoria în Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Trebuie să ne reluăm drumul”
Vezi toate știrile
1 Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” 2 Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” 3 Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic 4 Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: “Să se ducă acasă!” 5 Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă 6 Victor Piţurcă a anunţat care e selecţionerul perfect pentru România! “Este foarte clar că echipa a regresat”
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatriaUn fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria