"Teatrul românilor" Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: "Vicleni" - Antena Sport

FCSB a debutat cu dreptul în faza principală Europa League, după victoria cu 1-0 de pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Singurul gol al campioanei României a venit în minutul 13, atunci când David Miculescu a înscris din centrarea lui Denis Alibec.

Posesia celor de la Go Ahead Eagles a fost net superioară, dar nu i-a ajutat prea mult în duelul cu FCSB, mai ales că Ştefan Târnovanu a avut o seară foarte bună. El s-a remarcat prin mai multe intervenţii salvatoare.

Olandezii l-au taxat pe Florin Tănase, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “A căzut singur”

Olandezii nu au fost însă încântaţi de Florin Tănase. “Go Ahead Eagles pierde în faţa românilor vicleni”, au titrat cei de la oost.nl. Mai mult, ei l-au criticat pe Tănase pentru faptul că a simulat în repriza a doua, motiv pentru care jucătorul de la FCSB a fost avertizat:

“Arbitrul Tohver s-a săturat de teatrul românilor. Rezerva Tănase a căzut singur după duelul cu Deijl şi a rămas pe gazon pentru un moment. Arbitrul din Estonia i-a arătat cartonaşul galben”, au mai scris olandezii.

După această victorie, pentru FCSB urmează partida de pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, din Liga 1, după care Young Boys Berna vine la Bucureşti pentru etapa a doua din Europa League.