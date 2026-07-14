Mihai Stoica surprinde înaintea noului sezon din Liga 1: “Nu Craiova e favorită”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, vrea să îşi încurajeze formaţia înaintea startului în noul sezon. După ce Universitatea Craiova a câştigat meciul cu U Cluj din Supercupa României, oficialul roş-albaştrilor a făcut o declaraţie surprinzătoare.
Chiar dacă formaţia din Bănie a câştigat toate trofeele puse în joc recent, titlul, Cupa României şi Supercupa României, Mihai Stoica nu o vede pe Craiova favorită la titlu în acest moment.
Mihai Stoica nu crede că Universitatea Craiova e favorită în noul sezon din Liga 1: “Noi suntem, indiscutabil”
Stoica vrea să vadă cum se va descurca Universitatea Craiova luptând pe două fronturi, atât în Liga 1, cât şi în Europa. Mai mult, el este convins că FCSB va fi favorita la titlu atâta timp cât formaţia roş-albastră va reuşi să facă transferurile dorite:
“Încrederea e cel mai important atu pe care îl putea avea o echipă, ei erau sigur că o să câştige şi de data asta cu U Cluj. Universitatea are parte de experienţa pe care am avut-o noi cu Urziceni când jucam cu CFR, mereu pierdeam cu ei. Ştiam din start!
Aşa în joc, sincer, U Cluj nu a arătat rău deloc. Chiar fără mulţi jucători în primul 11. Eu la Craiova am văzut nişte probleme pe tranziţie negativă, poate să fie pe început de sezon.
Eu vreau să mă încurajez şi eu puţin pentru că, într-adevăr, Craiova a arătat excepţional în ultimul timp. Nu, nu e favorită la titlu, noi suntem favoriţi la titlu, indiscutabil, doar să reuşim să facem transferurile pe care ni le-am propus. Plus că să-i vedem în Europa”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.
FCSB va debuta în noul sezon vineri seară, în Ghencea, împotriva lui FC Argeş, echipă care a evoluat în play-off sezonul trecut.
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