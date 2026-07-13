Eddy Gnahore, prezentat oficial la FCSB. Ce număr va purta fostul jucător al lui Dinamo

Eddy Gnahore a fost prezentat oficial la Dinamo. Mijlocaşul francez de 32 de ani a semnat cu roş-albaştrii, după despărţirea de Dinamo.

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Eddy Gnahore a rămas liber de contract în această vară, după ce nu a ajuns la un acord cu Dinamo privind prelungira înţelegerii.

Eddy Gnahore, prezentat oficial la FCSB

Eddy Gnahore va purta tricoul cu numărul 8 la FCSB, din următorul sezon. Mijlocaşul s-a antrenat deja alături de noii colegi de la formaţia roş-albastră, sub comanda lui Marius Baciu.

Acesta este al doilea transfer al verii oficializat de FCSB. Înainte de Eddy Gnahore, roş-albaştrii l-au transferat pe fundaşul francez Ronny Labonne, de la Caen.

“FCSB anunță că Eddy Gnahoré este noul jucător al clubului nostru.