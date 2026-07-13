Eddy Gnahore, prezentat oficial la FCSB. Ce număr va purta fostul jucător al lui Dinamo

Eddy Gnahore a fost prezentat oficial la Dinamo. Mijlocaşul francez de 32 de ani a semnat cu roş-albaştrii, după despărţirea de Dinamo.
Eddy Gnahore a rămas liber de contract în această vară, după ce nu a ajuns la un acord cu Dinamo privind prelungira înţelegerii.
Eddy Gnahore, prezentat oficial la FCSB
Eddy Gnahore va purta tricoul cu numărul 8 la FCSB, din următorul sezon. Mijlocaşul s-a antrenat deja alături de noii colegi de la formaţia roş-albastră, sub comanda lui Marius Baciu.
Acesta este al doilea transfer al verii oficializat de FCSB. Înainte de Eddy Gnahore, roş-albaştrii l-au transferat pe fundaşul francez Ronny Labonne, de la Caen.
“FCSB anunță că Eddy Gnahoré este noul jucător al clubului nostru.
Mijlocașul francez în vârstă de 32 de ani, care va purta tricoul cu numărul 8, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi.
Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a anunţat FCSB, pe paginile oficiale ale clubului.
Ce salariu va avea Eddy Gnahore la FCSB
Mijlocaşul francez, care era liber de contract după despărţirea de Dinamo, a semnat contractul. Va avea un salariu de 25.000 de euro pe lună la roş-albaştri.
“(n.r. A semnat Gnahore, e rezolvat?) Da. Da. Nu are defecte ascunse. A luat banii pe care îi ia. I-am dat aproape dublu față de Dinamo. I-am dat 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm.
A negociat cu MM. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League. E un jucător pe care îl știm. El ghidona tot Dinamo la mijloc. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem? Știm sigur că ăsta e bun. Atunci, i-am spus lui Mihai: ‘Ia vezi dacă a semnat Gnahore’. Și nu semnase. El nici n-avea impresar ca să mai stai… L-am luat și gata!”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
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