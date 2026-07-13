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Eddy Gnahore, prezentat oficial la FCSB. Ce număr va purta fostul jucător al lui Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 13 iulie 2026, 20:13

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Eddy Gnahore, prezentat oficial la FCSB. Ce număr va purta fostul jucător al lui Dinamo

Eddy Gnahore, prezentat oficial la FCSB/ Instagram FCSB

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Eddy Gnahore a fost prezentat oficial la Dinamo. Mijlocaşul francez de 32 de ani a semnat cu roş-albaştrii, după despărţirea de Dinamo.

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Eddy Gnahore a rămas liber de contract în această vară, după ce nu a ajuns la un acord cu Dinamo privind prelungira înţelegerii.

Eddy Gnahore, prezentat oficial la FCSB

Eddy Gnahore va purta tricoul cu numărul 8 la FCSB, din următorul sezon. Mijlocaşul s-a antrenat deja alături de noii colegi de la formaţia roş-albastră, sub comanda lui Marius Baciu.

Acesta este al doilea transfer al verii oficializat de FCSB. Înainte de Eddy Gnahore, roş-albaştrii l-au transferat pe fundaşul francez Ronny Labonne, de la Caen.

FCSB anunță că Eddy Gnahoré este noul jucător al clubului nostru.

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Mijlocașul francez în vârstă de 32 de ani, care va purta tricoul cu numărul 8, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a anunţat FCSB, pe paginile oficiale ale clubului.

Ce salariu va avea Eddy Gnahore la FCSB

Mijlocaşul francez, care era liber de contract după despărţirea de Dinamo, a semnat contractul. Va avea un salariu de 25.000 de euro pe lună la roş-albaştri.

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“(n.r. A semnat Gnahore, e rezolvat?) Da. Da. Nu are defecte ascunse. A luat banii pe care îi ia. I-am dat aproape dublu față de Dinamo. I-am dat 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm.

A negociat cu MM. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League. E un jucător pe care îl știm. El ghidona tot Dinamo la mijloc. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem? Știm sigur că ăsta e bun. Atunci, i-am spus lui Mihai: ‘Ia vezi dacă a semnat Gnahore’. Și nu semnase. El nici n-avea impresar ca să mai stai… L-am luat și gata!”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

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