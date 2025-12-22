Gigi Becali râde de eventualul transfer al lui Stanciu la Rapid: "Se întăresc cât ne întărim noi cu Chiricheş" - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 12:18

Gigi Becali râde de eventualul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Patronul campioanei a transmis un mesaj ironic şi speră ca mijlocaşul să ajungă la formaţia din Giuleşti, în această iarnă.

Gigi Becali a transmis că nu se pune problema ca Nicolae Stanciu să ajungă la FCSB. Patronul campioanei a declarat că mijlocaşul are valoare, însă nu mai e potrivit pentru echipa sa.

În acest context, Gigi Becali a declarat că nu s-ar supăra dacă Nicolae Stanciu s-ar transfera la rivala Rapid. Patronul roş-albaştrilor a transmis că giuleştenii s-ar întări cu mijlocaşul la fel cum a făcut-o campioana prin transferul lui Vlad Chiricheş.

Becali declara, în urmă cu ceva timp, că e gata să-l dea afară de la echipă pe Vlad Chiricheş, fiind nemulţumit de evoluţiile fundaşului. Patronul roş-albaştrilor era dispus să-i ofere un post în conducerea clubului lui “Chiri”.

“Părerea mea e că se întâreşte (n.r. Rapid, prin transferul lui Nicolae Stanciu), el are valoare, dar nu aşa cum crede lumea. Ce să mai facă Stanciu? Are valoare, se întăresc şi ei cam cât de întărim noi cu Chiricheş.

Nu ştiu dacă se duce, poate se duce pentru bani băiatul. Stanciu e atât de cuminte, nu pot să zic nimic de el. Îl rog frumos să se ducă acum, după ce m-a ajutat atâţia ani, să mă ajute şi acum să se ducă la Rapid”, a declarat Gigi Becali, la Palat.

Nicolae Stanciu, cotat la suma de trei milioane de euro, a semnat cu Genoa în vară un contract valabil pe două sezoane. Mijlocaşul a ajuns însă rezervă la “grifoni”, bifând ultimul meci în Serie A la finalul lunii septembrie.

