Gigi Becali râde de eventualul transfer al lui Stanciu la Rapid: "Se întăresc cât ne întărim noi cu Chiricheş" - Antena Sport

Gigi Becali râde de eventualul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Patronul campioanei a transmis un mesaj ironic şi speră ca mijlocaşul să ajungă la formaţia din Giuleşti, în această iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a transmis că nu se pune problema ca Nicolae Stanciu să ajungă la FCSB. Patronul campioanei a declarat că mijlocaşul are valoare, însă nu mai e potrivit pentru echipa sa.

Gigi Becali râde de eventualul transfer al lui Stanciu la Rapid

În acest context, Gigi Becali a declarat că nu s-ar supăra dacă Nicolae Stanciu s-ar transfera la rivala Rapid. Patronul roş-albaştrilor a transmis că giuleştenii s-ar întări cu mijlocaşul la fel cum a făcut-o campioana prin transferul lui Vlad Chiricheş.

Becali declara, în urmă cu ceva timp, că e gata să-l dea afară de la echipă pe Vlad Chiricheş, fiind nemulţumit de evoluţiile fundaşului. Patronul roş-albaştrilor era dispus să-i ofere un post în conducerea clubului lui “Chiri”.

“Părerea mea e că se întâreşte (n.r. Rapid, prin transferul lui Nicolae Stanciu), el are valoare, dar nu aşa cum crede lumea. Ce să mai facă Stanciu? Are valoare, se întăresc şi ei cam cât de întărim noi cu Chiricheş.