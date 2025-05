Gigi Becali, remarcat surpriză la Dinamo: "Slăbănogul ăla, jucător adevărat". Ce a spus despre transferul lui Dennis Politic - Antena Sport

Gigi Becali a avut un remarcat surpriză la Dinamo, după derby-ul „câinilor” cu Rapid, încheiat cu scorul de 0-0. Patronul campioanei l-a lăudat pe Cătălin Cîrjan, decarul lui Zeljko Kopic.

Gigi Becali a remarcat viteza din jocul lui Cătălin Cîrjan, însă a subliniat că nu se pune problema unui transfer al acestuia la FCSB.

Gigi Becali, remarcat surpriză la Dinamo

Totodată, Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă şi la adresa lui Kennedy Boateng, jucător pe care îl are pe lista de transferuri la FCSB. Patronul campioanei a oferit declaraţii şi despre Dennis Politic, care a transmis că se află sub contract cu Dinamo şi nu se gândeşte la o altă echipă.

„(Despre declaraţiile lui Dennis Politic) Este o declaraţie de băiat deştept. Dacă el exploda definitiv, spunea niciodată în viaţa lui. Dar a spus că are contract. E normal să spună aşa, de ce să aibă belele, dacă nu se face. E băiat deştept, bravo lui. Nu am avansat, nu am vorbit nimic deocamdată. Au intrat fotbaliştii în sac? Banii sunt la mine, care e treaba. Am dat milioane în fotbalul românesc, marfa e la ei. Eu cumpăr marfa când vreau eu. Dar rămâne pe listă, numai dacă nu-l fură Şucu (râde).

N-ai văzut Boateng cum a jucat, ceas. Avea trei viteze în plus. Mingea numai la ei. Au 5-6 jucători valoroşi, au fundaşii centrali, Olsen ăla. Nu sunt foarte valoroşi, dar sunt antrenaţi de joacă aşa, din prima, bang bang. Trebuie luat şi Kopic cu ei. Nu se explică, e vorba de antrenor. Cum să joace aşa de rapid, e doar mâna antrenorului.