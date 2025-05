Dennis Politic, răspuns pentru Gigi Becali. Jucătorul dorit de FCSB şi-a decis soarta - Antena Sport

Dennis Politic şi-a decis viitorul. Vedeta celor de la Dinamo reprezintă una dintre priorităţile lui Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB vrea să forţeze calificarea în grupa de Champions League. Îl vrea pe jucătorul rivalei, dar mijlocaşul nici nu se gândeşte la o asemenea mutare.

Dennis Politic nu vrea să o trădeze pe Dinamo. Asta deşi avea şansa de a juca în Champions League.

Dennis Politic, replică pentru Gigi Becali

Dennis Politic era dezamăgit după egalul contra celor de la Rapid, scor 0-0. A spus clar că nu se gândește la un viitor transfer la FCSB. „(n.r. despre interesul celor de la FCSB) Eu am dat deja răspunsul, am făcut un video, rămân la același gând, mai am contract la Dinamo și sunt fericit aici”, a spus Dennis Politic, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Vedeta celor de la Dinamo nu s-a oprit aici. Spune că echipa sa merita să câştige disputa de pe Arena Naţională. „Mă bucur să fiu din nou pe teren, să fiu sănătos. A fost un meci intens. Din punctul meu de vedere, am fost echipa mai bună și meritam cele 3 puncte în seara asta. Nu mă așteptam să se apere tot meciul, mă așteptam să iasă mai mult la joc, pentru că erau în luptă pentru Europa.

Mereu este o perioadă grea când ești accidentat și e greu până să îți revii. Am făcut mai multe teste, o să încerc să am mai multă grijă, să-mi fac mai multă mobilitate. O să fiu mai atent la sănătate”, a mai spus Politic, conform sursei citate.