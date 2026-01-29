Gigi Becali s-a luat de Bîrligea și Târnovanu în vestiar. Adevărul despre ofertele pentru ei: "Miștocăreală" - Antena Sport

Gigi Becali a povestit cum a decurs discuția dintre el și fotbaliști, atunci când a mers în vestiar, să stea de vorbă cu ei, după meciul cu CFR Cluj. Patronul spune că nu există ofertă pentru Bîrligea, iar acest lucru i l-a spus în față fotbalistului.

„N-au spus nimic, eu le-am spus adevărul. (n.r. Bîrligea nu a zis nimic) Ce să zică? I-am zis ‘Câți bani ați făcut? Oricum știu jucătorii, sutele de mii, primele pe care le-ai luat, mai le știi?’

Apoi, i-am și zis ‘Uite care-i treaba. Acele oferte le-am băgat eu la miștocăreală’. Că am pe Bîrligea 8 milioane și nu îl dau, vrăjeală, minciunile mele. Niciun fel de ofertă nu a avut. N-am mințit, m-am inspirat din altceva, alții au spus ‘Cât vrei pe Bîrligea?’. Zvonuri. Eu am speculat și am băgat-o și eu, că am 7, dar nu-l dau, am 8, dar nu-l dau. Nu a avut nicio ofertă”, a afirmat patronul celor de la FCSB pentru Fanatik.ro.

Acesta a dezvăluit apoi cum a decurs discuția și cu Ștefan Târnovanu, pe care l-a anunțat că nu va mai fi titular la FCSB, urmând a fi înlocuit în poartă de juniorul Matei Popa.

„I-am spus ‘Băi, Fane, tu nu te lua după unii și după alții, că ‹‹Îl dă Gigi cu 2 milioane sau 2 și jumătate››. N-ai nicio ofertă, în primul rând, și în al doilea rând, acum nu o să aperi. Concentrează-te’ ”, a mai afirmat latifundiarul.