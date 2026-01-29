Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali s-a luat de Bîrligea și Târnovanu în vestiar. Adevărul despre ofertele pentru ei: "Miștocăreală" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali s-a luat de Bîrligea și Târnovanu în vestiar. Adevărul despre ofertele pentru ei: “Miștocăreală”

Gigi Becali s-a luat de Bîrligea și Târnovanu în vestiar. Adevărul despre ofertele pentru ei: “Miștocăreală”

Radu Constantin Publicat: 29 ianuarie 2026, 11:25

Comentarii
Gigi Becali s-a luat de Bîrligea și Târnovanu în vestiar. Adevărul despre ofertele pentru ei: Miștocăreală

Daniel Bîrligea şi Gigi Becali / AS.ro

Gigi Becali a povestit cum a decurs discuția dintre el și fotbaliști, atunci când a mers în vestiar, să stea de vorbă cu ei, după meciul cu CFR Cluj. Patronul spune că nu există ofertă pentru Bîrligea, iar acest lucru i l-a spus în față fotbalistului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„N-au spus nimic, eu le-am spus adevărul. (n.r. Bîrligea nu a zis nimic) Ce să zică? I-am zis ‘Câți bani ați făcut? Oricum știu jucătorii, sutele de mii, primele pe care le-ai luat, mai le știi?’

Apoi, i-am și zis ‘Uite care-i treaba. Acele oferte le-am băgat eu la miștocăreală’. Că am pe Bîrligea 8 milioane și nu îl dau, vrăjeală, minciunile mele. Niciun fel de ofertă nu a avut. N-am mințit, m-am inspirat din altceva, alții au spus ‘Cât vrei pe Bîrligea?’. Zvonuri. Eu am speculat și am băgat-o și eu, că am 7, dar nu-l dau, am 8, dar nu-l dau. Nu a avut nicio ofertă”, a afirmat patronul celor de la FCSB pentru Fanatik.ro.

Acesta a dezvăluit apoi cum a decurs discuția și cu Ștefan Târnovanu, pe care l-a anunțat că nu va mai fi titular la FCSB, urmând a fi înlocuit în poartă de juniorul Matei Popa.

„I-am spus ‘Băi, Fane, tu nu te lua după unii și după alții, că ‹‹Îl dă Gigi cu 2 milioane sau 2 și jumătate››. N-ai nicio ofertă, în primul rând, și în al doilea rând, acum nu o să aperi. Concentrează-te’ ”, a mai afirmat latifundiarul.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Orașele din țară unde metrul cub de apă depășește prețul din București. Decizii contestate și facturi mari
Observator
Orașele din țară unde metrul cub de apă depășește prețul din București. Decizii contestate și facturi mari
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
11:18
Pep Guardiola, surprins când a văzut ce a făcut Jose Mourinho în Benfica – Real Madrid 4-2. Mesaj direct pentru rival
10:47
Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova
10:40
Italienii, reacţie categorică după ce Istvan Kovacs l-a arbitrat pe Cristi Chivu: “Ar fi putut fi un meci aprins, dar…”
10:29
“Dezamăgire uriașă!” Reacția lui Peter Bosz despre meciul cu Bayern, în care Man a jucat doar 45 de minute
10:22
“Gigi Becali ar plăti oricât”. Mihai Stoica, detalii despre noul transfer pregătit la FCSB
9:58
Calculele lui Gigi Becali pentru câștigarea campionatului: “E o situație de viață și de moarte”
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând