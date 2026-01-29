"Gigi Becali ar plăti oricât". Mihai Stoica, detalii despre noul transfer pregătit la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
“Gigi Becali ar plăti oricât”. Mihai Stoica, detalii despre noul transfer pregătit la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 29 ianuarie 2026, 10:22

Comentarii
Gigi Becali și Mihai Stoica / Hepta

Mihai Stoica a oferit detalii despre transferul pregătit la FCSB. Oficialul campioanei a dezvăluit că Gigi Becali ar plăti oricât pentru un jucător care ar putea să intre imediat în primul 11 al campioanei.

MM a mai declarat că patronul campioanei este în continuare convins de faptul că echipa sa va câştiga al treilea titlu la rând, deşi este la cinci puncte distanţă de play-off.

În această iarnă, FCSB a efectuat două transferuri. Andre Duarte, care a debutat în înfrângerea cu CFR Cluj (1-4), şi Ofri Arad, sunt cei doi jucător care au semnat cu campioana.

“Dacă acum am găsi un jucător care ar prezenta garanții că ar putea să joace titular la momentul ăsta, ar plăti oricât, pentru că Gigi nu a renunțat niciodată, nici măcar la… nu speranța, el și acum e convins că vom lua campionatul, nu că vom intra în play-off.

Uite la ce distanță suntem de primul loc și unde am fost după trei etape de play-off, adică nu are de ce să…. Noi suntem la ora actuală la 7 puncte jumate de primul loc, jucând cu Craiova. Noi am fost la 8 puncte de CFR după trei etape de play-off”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FCSB se pregăteşte de duelul cu Fenerbahce, din ultima etapă a grupei de Europa League. Partida se va disputa azi, de la ora 22:00, pe Arena Naţională. Duminică, campioana va primi vizita celor de la Csikszereda, în etapa a 24-a din Liga 1.

