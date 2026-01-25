Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru derby-ul cu CFR Cluj - Antena Sport

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt, înainte de FCSB – CFR Cluj, derby-ul rundei a 23-a din Liga 1. Patru schimbări în primul 11 al campioanei au fost efectuate, după umilința din Europa League.
La mijlocul săptămânii, FCSB a fost învinsă categoric de Dinamo Zagreb, scor 1-4, în etapa a șaptea a grupei de Europa League.
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt înainte de FCSB – CFR Cluj: Dawa și Lixandru, OUT din primul 11
După partida din Croația, Gigi Becali a anunțat că-i va lăsa pe banca de rezerve pe Mihai Lixandru și pe Joyskim Dawa. Patronul campioanei s-a ținut de cuvânt, cei doi jucători fiind înlocuiți de Juri Cisotti și Andre Duarte, în primul 11 pentru meciul cu CFR Cluj.
Duarte debutează astfel la FCSB, el fiind primul jucător transferat de campioană în această iarnă. Portughezul face pereche în centrul defensivei cu Siyabonga Ngezana, cel care și-a păstrat locul de titular după eșecul de la Zagreb.
În defensivă, alți doi jucători au fost înlocuiți față de meciul cu Dinamo Zagreb. Daniel Graovac și Risto Radunovic au fost înlocuiți de Valentin Crețu și de Alexandru Pantea, pentru partida cu CFR Cluj.
În atac, Mihai Toma a fost titularizat în locul lui Juri Cisotti, cel trimis în locul lui Mihai Lixandru la mijlocul terenului. Tânărul mijlocaș îndeplinește regula U21 în primul 11 al campioanei.
De cealaltă parte, Daniel Pancu l-a titularizat pe Mihai Popa în poarta CFR-ului. Portarul a semnat cu clujenii în această săptămână, revenind la echipa din Gruia după plecarea lui Otto Hindrich la Legia Varșovia.
Echipele de start:
- FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, Duarte, Pantea – Cisotti, Alhassan – Miculescu, Olaru, M. Toma – Bîrligea
- Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Kiki, Lixandru, Politic, Radunovic, Oct. Popescu, A. Stoian, Thiam, D. Popa
- Antrenor: Elias Charalambous
- CFR Cluj: M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Păun, T. Keita, Djokovic – Cordea, Aliev, Korenica
- Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Masic, Muhar, Perianu, Fică, Sfaiț, Biliboc, Slimani
- Antrenor: Daniel Pancu
